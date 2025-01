Vyhrážky o uvalení sankcii Trumpom na Kanadu a Mexiko môžu byť stratégia na získanie výhody, konštatujú obchodní experti

26.1.2025 (SITA.sk) - Vyhrážky o uvalení sankčných ciel na Kanadu a Mexiko prezidentom Donaldom Trumpom môžu byť súčasťou stratégie na získanie výhody pred novými rokovaniami o regionálnej obchodnej dohode. Podľa agentúry AFP to konštatujú obchodní experti.Trump novinárom povedal, že od 1. februára môže zaviesť 25-percentnú daň na všetok kanadský a mexický dovoz. Už predtým prisľúbil, že dokumenty o uložení ciel podpíše v prvý deň svojho nového funkčného obdobia.Obchodní experti poznamenávajú, že hoci Trump môže svoju hrozbu napraviť, pózovanie by mohlo byť pre Washington spôsobom, ako získať prevahu pred termínom v roku 2026 na preskúmanie dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou.Pre Kanadu bol Trumpovým hlavným problémom obchodný deficit. "To už nebudeme mať," povedal tento týždeň lídrom na Svetovom ekonomickom fóre "To, čo sa tu stane je, že to len vytvorí veľký tlak na strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu," povedala Kathleen Claussenová, profesorka práva na Georgetownskej univerzite.