Vyjadrenia Fica, že v Kyjeve nie je vojna, vyvolali zhrozenie, hovorí Hojsík (video)

Rezolúcia je len upozornenie

Priateľské posolstvo

V Kyjeve nie je mier a Fico to vie

24.1.2024 (SITA.sk) -Europoslanci sa snažia ochrániť eurofondy, demokraciu a právny štát. Uviedol to poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík (RE,SK) s tým, že situácia na Slovensku je vážna.Ako ďalej na pôde Európskeho parlamentu vysvetlil, rezolúcia, ktorú iniciovali opoziční poslanci, žiadne zastavenie eurofondov nespomína.„Ak to hovoria predseda vlády Robert Fico , predseda parlamentu Peter Pellegrini - tak klamú. Rezolúcia len upozorňuje na mechanizmy, ktoré tu sú, a pokiaľ by kroky slovenskej vlády donútili komisiu konať, tak to môže byť v priebehu niekoľkých týždňov,“ dodal Hojsík.Pellegrini v utorok 23. januára rokoval s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a po rokovaní sa vyjadril, že rezolúcia obsahuje balast a veci, ktoré neprináleží riešiť európskym inštitúciám.„Neviem akú rezolúciu čítal Pellegrini, možno si v rámci svojho predvolebného turné po Bruseli čítal niečo iné. Tá rezolúcia obsahuje veľmi jasné a priateľské posolstvo a varovanie slovenskému parlamentu a vláde, aby neporušovali princípy právneho štátu. Aby naozaj viedli kultúrny dialóg, aby tam nedochádzalo k osočovaniu, aby sa napríklad chránila sloboda médií, pretože aj to je niečo, čo Európsky parlament rieši. Je to posolstvo priateľom, aby nesadali opití za volant,“ vyhlásil europoslanec.Hojsík dodal, že to, čo teraz robí Fico, Pellegrini, Danko a ich vládna koalícia, práve to je ohrozením európskych peňazí pre Slovensko.„Oni si asi myslia, že daňoví poplatníci v Nemecku, Dánsku, Holandsku, vo Francúzsku sú naivní. Že nám budú posielať peniaze a nechajú ich rozkrádať. Že budú počuť od Slovenska ‚dajte peniaze a nechajte nás na pokoji‘, pričom tie peniaze by mohli využiť sami,“ dodal Hojsík s tým, že práve preto má EÚ mechanizmus na ochranu právneho štátu.„My sa snažíme pomôcť ochrániť eurofondy pre Slovensko, varovať, aj ako Európsky parlament slovenskú vládu, pred týmito podľa nás neuváženými krokmi a naozaj začať dialóg. Žiaľ, to, čo počujeme z úst vládnych predstaviteľov, je akurát osočovanie demokraticky zvolených predstaviteľov Európskeho parlamentu, a nemyslím tým len nás zo Slovenska, myslím 500 europoslancov naprieč Európou,“ zdôraznil Hojsík.Nedávne vyjadrenia slovenského premiéra Fica, že v Kyjeve nie je vojna, vyvolali podľa Hojsíka zhrozenie. „Pred ukrajinskými priateľmi som sa hanbil za postoj vlády SR. Príde mi to ako zbabelosť od Roberta Fica, ktorý nešiel do Kyjeva. Možno sa bojí cesty vlakom, možno sa bojí rakiet, ktoré dopadajú na Kyjev. Pretože v Kyjeve nie je normálny život, keď na vás padajú rakety, ktoré sa snažia zabíjať civilistov. To nie je mier a Fico to dobre vie,“ uzavrel Hojsík.