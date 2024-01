Vyjadrenie samosprávneho orgánu prokurátorov nie je stanoviskom prokuratúry SR, ohradil sa Žilinka

Orgány samosprávy neriadia podľa Žilinku činnosť prokuratúry

Spochybnené stanovisko rady prokurátorov





Rada prokurátorov nesúhlasí so zámerom zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Dňa 6. decembra 2023 vydala vyhlásenie k navrhovaným legislatívnym zmenám súvisiacim s návrhom na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a tiež návrhom na zmenu a doplnenie Trestného zákona a Trestného poriadku.



„Sme presvedčení, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry by viedlo k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii," uviedla rada vo vyhlásení.



Negatívny dopad bude mať podľa rady aj centralizovaný model fungovania Špecializovaného trestného súdu a decentralizovaný model fungovania prokuratúry spojený s vysokou časovou náročnosťou spojenou s dochádzaním prokurátorov na úkony trestného konania na Špecializovaný trestný súd.





12.1.2024 (SITA.sk) - Vyjadrenie samosprávneho orgánu prokurátorov nie je stanoviskom prokuratúry SR. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka na svojej sociálnej sieti s tým, že Rada prokurátorov pred vyhlásením nepožiadala o súčinnosť tých, ktorí orgány prokuratúry riadia a zodpovedajú za ich činnosť, teda generálneho prokurátora a krajských prokurátorov.„Rada prokurátorov teda pristúpila k vyhláseniu bez toho, aby poznala riadiace akty, personálne, materiálno – technické a organizačné opatrenia, ktoré budú zo strany generálneho prokurátora a krajských prokurátorov prijaté v záujme zabezpečenia plnenia úloh prokuratúry SR," uviedol Žilinka, ktorý k danému vyhláseniu uviedol aj niekoľko poznámok.Ako Žilinka pripomenul, poslanec Jaroslav Spišiak (PS) uviedol, že „Rada prokurátorov je najvyšší správny orgán prokuratúry...“, čiže „toto vyjadrenie je najvyššie možné autoritatívne vyjadrenie názoru prokuratúry ako celku“.Podľa Žilinku sa však mýli. Žilinka vysvetlil, že Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou.„Má deväť členov – predsedov prokurátorských rád generálnej prokuratúry a krajských prokuratúr. Najvyššími orgánmi samosprávy prokurátorov sú zhromaždenia prokurátorov," uviedol Žilinka a dodal, že tieto orgány zabezpečujú ochranu práv a oprávnených záujmov prokurátorov, ktorých rozsah vyplýva zo zákona.„Orgány samosprávy neriadia činnosť prokuratúry, nenesú zodpovednosť za riadenie prokuratúry a nezastupujú prokuratúru navonok," vyhlásil generálny prokurátor a ďalej vysvetlil, že na čele stojí generálny prokurátor, ktorý riadi a kontroluje činnosť na všetkých stupňoch prokuratúry.„Nie orgány samosprávy prokurátorov, ale generálny prokurátor nesie ústavnú zodpovednosť za činnosť, plnenie úloh a fungovanie," zdôraznil.Ako Žilinka ďalej uviedol, špeciálny prokurátor v relácii televízie Joj24 10. januára uviedol, že „už sa vyvíjajú aktivity, musím to povedať, zo strany generálnej prokuratúry, aby bolo spochybnené stanovisko rady prokurátorov a, bohužiaľ, námestník generálneho prokurátora poslal prípis krajským prokurátorom, aby preskúmali, akým spôsobom bola táto vec konzultovaná...". Žilinka aj v tomto prípade uviedol, že dochádza k omylu.„Vždy som plne rešpektoval úlohu, postavenie a oprávnenia orgánov samosprávy prokurátorov, vrátane ich práva slobodne zaujímať stanoviská k otázkam súvisiacim s prokuratúrou SR. Nikdy som do činnosti orgánov samosprávy prokurátorov nezasahoval a z pozície generálneho prokurátora som vytváral primerané podmienky na plnenie ich úloh," napísal generálny prokurátor a dodal, že tvrdenie, že zo strany Generálnej prokuratúry SR sa vyvíjajú aktivity na spochybnenie vyhlásenia rady prokurátorov, je klamstvo.„Námestník generálneho prokurátora nežiadal krajských prokurátorov o žiadne preskúmanie a už vôbec nie so zámerom spochybňovať vyjadrenie orgánov samosprávy," vyhlásil Žilinka s tým, že išlo len o internú komunikáciu v súvislosti s plnením úloh Pracovnej skupiny, ktorú zriadil 7.12.2023 na prípravu implementácie navrhovaných zmien.