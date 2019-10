Výjazdové rokovanie vlády v Bratislave v plánovanom čase nebude

Ilustračná snímka výjazdového rokovania vlády SR. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – Výjazdové rokovanie vlády SR v Bratislave, na ktorom sa má vládny kabinet venovať len problémom hlavného mesta, sa pôvodne plánovalo na stredu 30. októbra. Na žiadosť úradu vlády sa však jeho termín presúva. Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát. Úrad vlády však zatiaľ nevie, kedy toto výjazdové rokovanie vlády bude.spresnil pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto má primárne záujem na tomto rokovaní riešiť témy financovania mesta, kompetencie mestskej polície či lesov v okolí Bratislavy.uviedli pre TASR z Úradu vlády SR.V auguste sa stretol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Primátor navrhol predsedovi vlády, aby metropola Slovenska mohla dostávať od štátu každoročne príspevok vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur na zabezpečenie povinností hlavného mesta.naznačil v auguste Vallo. S Pellegrinim na vyše hodinovom stretnutí hovoril v auguste primátor aj o ďalších témach finančnej pomoci pre mesto Bratislava.priblížil Vallo s tým, že viedli diskusiu aj o probléme náhradného nájomného bývania.uviedol premiér. Zdôraznil, že hlavné mesto je vstupnou bránou do krajiny, sídlom dôležitých štátnych inštitúcií, preto si zaslúži špeciálny status. Návrhom možných riešení v jednotlivých oblastiach by sa mal vládny kabinet zaoberať práve na jednom z jesenných rokovaní.