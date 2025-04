Vyjednávač Kremľa Dmitrijev naznačil možný kontakt s USA už na budúci týždeň

6.4.2025 (SITA.sk) - Vysokopostavený ruský predstaviteľ zapojený do rokovaní s Washingtonom v nedeľu uviedol, že Rusko a Spojené štáty by sa mohli opäť spojiť už na budúci týždeň.Vyjednávač Kremľa Kirill Dmitrijev v rozhovore pre televíznu stanicu Prvý kanál povedal, že ďalší kontakt medzi oboma stranami by sa mohol uskutočniť „už na budúci týždeň“.Dmitrijev minulý týždeň navštívil Washington. Bol tak dosiaľ najvyššie postaveným ruským predstaviteľom, ktorý tak urobil od začiatku vojenskej ofenzívy Ruska na Ukrajine. Ruským novinárom povedal, že vidí „pozitívnu dynamiku“ v americko-ruských vzťahoch.V najnovšom rozhovore však Dmitrijev uviedol, že v americkej vláde je „nepochybne naďalej veľký počet nepriateľov Ruska“.„Teraz existuje krehká nádej, že sa nám podarilo obnoviť dialóg,“ povedal Dmitrijev, pričom zdôraznil potrebu čeliť „informačným útokom“. Bližšie nekonkretizoval, čo tým myslel.