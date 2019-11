Výkon dvoch blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach sa má zvýšiť

Snímka chladiarenskych veží 3. bloku po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 23. novembra (TASR) – Prvé dva bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO) čaká v nasledujúcich dvoch rokoch výmena technológií sekundárneho okruhu. Tá by mala zabezpečiť zvýšenie účinnosti, a tým aj výkonu každého z blokov zo súčasných 470 megawattov (MW) na plánovaných 500 MW. Informoval o tom na energetickej konferencii SES v Modre riaditeľ úseku riadenia aktív Slovenských elektrární (SE) Milan Molnár.Zvýšenie výkonu jadrových blokov rovnakého typu VVER 440 už Slovenské elektrárne zrealizovali v Jaslovských Bohuniciach a pred niekoľkými rokmi bola podobne zrekonštruovaná napríklad aj elektráreň v českých Dukovanoch. Prvý blok by mali zrekonštruovať v roku 2020, druhý o rok neskôr.povedal Molnár. Slovenské elektrárne už približne pred desiatimi rokmi zvýšili tepelný výkon reaktorov prvých dvoch blokov v EMO na 107 % menovitého výkonu. Toto zvýšenie umožnila masívna konštrukcia reaktora a povolenie príslušných inštitúcií. Plánovanými zmenami už iba zvýšia účinnosť turbín a generátorov.U tretieho a štvrtého bloku EMO, ktoré by mali byť spustené do prevádzky v nasledujúcich dvoch rokoch, sa zatiaľ so zvyšovaním menovitého výkonu nad 440 MW neuvažuje. Podľa Molnára musia reaktory niekoľko rokov bez porúch dodávať plánovaný výkon a až potom je možné pristúpiť k jeho zvyšovaniu.Slovenské elektrárne dodávajú na trh 69 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Z toho až 80 % dodávajú jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. Desať percent dodávok elektrickej energie pokrývajú SE z vodných zdrojov a zvyšných desať percent z uholných elektrární. SE prevádzkujú aj solárne zdroje, no ich produkcia je rádovo iba v desatinách percenta celkovej výroby elektriny.