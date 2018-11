Výkon nemeckej ekonomiky sa v 3. štvrťroku znížil

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Wiesbaden 23. novembra (TASR) - Výkon nemeckej ekonomiky sa v 3. štvrťroku 2018 oproti predchádzajúcim trom mesiacom znížil, prvýkrát za 3,5 roka. Uviedol to vo svojom spresnenom odhade spolkový štatistický úrad Destatis, ktorý tak potvrdil predbežné výsledky zo 14. novembra.Hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky po úprave o sezónne aj kalendárne vplyvy sa za tri mesiace do konca septembra 2018 znížil o 0,2 % oproti 2. štvrťroku. Naposledy došlo k medzikvartálnemu poklesu HDP Nemecka v 1. štvrťroku roku 2015.Na ilustráciu v prvých troch mesiacoch 2018 vzrástol HDP Nemecka medzikvartálne o 0,4 % a v období apríl-jún sa zvýšil o 0,5 %.Jeho pokles v 3. štvrťroku bol spôsobený najmä vývojom zahraničného obchodu. Podľa predbežných výpočtov sa vývoz tovaru a služieb v období júl-september 2018 znížil o 0,9 % a dovoz sa zvýšil o 1,3 %.Pokiaľ ide o domáci dopyt, priniesol zmiešané signály. Tvorba hrubého fixného kapitálu v prípade strojov a zariadení vzrástla o 0,8 % a v stavebníctve dokonca o 0,9 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Ale výdavky domácností klesli o 0,3 %, najmä v dôsledku ich neochoty investovať do kúpy auta. To spolu s vyšším dovozom viedlo k nadpriemernému nárastu zásob. Verejné výdavky sa pritom mierne zvýšili, o 0,2 %.V medziročnom porovnaní sa HDP Nemecka v 3. štvrťroku 2018 zvýšil o 1,1 %. To je výrazné spomalenie po jeho náraste o 2,3 % v 2. štvrťroku.