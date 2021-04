Vykríkla paralyzér, ale vystrelila. Expolicajtku obvinili zo zabitia Afroameričana Wrighta (video)

Namiesto paralyzéra použila zbraň

Policajtka sa vraj pomýlila

Protesty trvajú už niekoľko dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalú policajtku, ktorá pri cestnej kontrole v minnesotskom meste Brooklyn Center smrteľne postrelila Afroameričana, obvinili zo zabitia druhého stupňa. Obvinenie môže viesť k maximálne 10-ročnému trestu odňatia slobody.Štyridsaťosemročnú belošku Kim Potter v stredu zatkli a neskôr prepustili na kauciu 100-tisíc dolárov. Vo štvrtok by sa prostredníctvom videohovoru mala zúčastniť na súdnom pojednávaní.Dvadsaťročný Daunte Wright prišiel o život v nedeľu pri tom, ako sa snažil vyhnúť zatknutiu. Policajti ho zastavili pre vypršanú platnosť registrácie auta a keď zistili, že je na neho vydaný platný zatykač, pokúsili sa ho zatknúť.Zábery z kamery na uniforme policajtky ukazujú, ako Wright nastúpil do auta, zatiaľ čo policajtka niekoľkokrát zakričí paralyzér a následne vystrelí. Smrteľne zranený Wright prešiel s autom ešte niekoľko ulíc, no neskôr havaroval.Potter, ktorá bola v policajnom zbore 26 rokov a trénovala ďalších policajtov tvrdí, že si pomýlila zbraň s paralyzérom. Rodina zosnulého a mnohí ďalší tvrdia, že tomu neveria alebo, že incident odráža zaujatosť polície.Právnik Wrightovcov Ben Crump uviedol, že rodina oceňuje trestné konanie voči Potter, ale spochybňuje, že streľba bola náhodná, pretože skúsený príslušník polície pozná rozdiel medzi paralyzérom a zbraňou.Podľa odborníkov sú prípady mylného použitia zbrane namiesto paralyzéra zriedkavé, v USA sa obyčajne dejú menej ako raz za rok, uvádza agentúra AP.Policajtka v utorok odstúpila zo zboru. Rovnako tak spravil aj náčelník polície Tim Gannon.V Brooklyn Center, ktoré sa nachádza na predmestí Minneapolisu, kde pokračuje ostro sledovaný proces s bielym expolicajtom v prípade úmrtia Afroameričana Georgea Floyda , sa už štvrtý deň konali protesty.Starosta mesta Mike Elliott vyzval ľudí, aby protestovali bez násilia. Napriek tomu sa už po štvrtú noc demonštranti dostali do stretov s políciou a hádzali do nich rôzne objekty. Policajti reagoval slzným plynom či gumenými projektilmi. V meste už po štyri noci tiež platil zákaz vychádzania.