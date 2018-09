Vykurovacia sezóna v Košiciach sa začína, cena tepla stúpla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. septembra (TASR) – Vykurovacia sezóna v Košiciach sa začína. Ako pre TASR uviedlo Tepelné hospodárstvo (TEHO), s.r.o., Košice, s dodávkou tepla začne pravdepodobne v noci z utorka na stredu 26. septembra.uviedla spoločnosť.Ako pripomenula, obyvatelia napojení na systém centralizovaného zásobovania teplom by mali nechať regulačné ventily otvorené, aspoň počas odvzdušnenia, a zabezpečiť odvzdušnenie zvislých rozvodov ústredného kúrenia domu.Odberatelia si oproti predchádzajúcej sezóne za teplo priplatia.dodala spoločnosť TEHO s tým, že vyúčtovanie skutočnej ceny tepla po ukončení vykurovacej sezóny za tento rok bude vykonané v zmysle platnej legislatívy.TEHO dodáva teplo do 1952 odberných miest, pre ktoré má uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku a odber tepla a teplej úžitkovej vody so 437 odberateľmi.