Výlety, ktoré prekvapia. Štartuje sezóna jarných Lesopotuliek

približuje Petra Hencelová z KOCR Trnavský kraj.Kuchynsko-orešanský kras, Majdánsky chotár, Šaštínske duny – to sú niektoré z lokalít, ktoré turisti v malých skupinách a v sprievode odborníka prebádali minulý rok. Na jar sa môžu na tieto miesta vydať opäť, ale pribudli aj dve novinky - rybník ukrytý medzi piesočnými dunami na Záhorí a málo známe kráľovstvo dolomitov v Malých Karpatoch.dodáva P. Hencelová.Jarné Lesopotulky sa konajú za každého počasia, účastníci by preto mali počítať aj s menej priaznivými poveternostnými podmienkami - vziať si nepremokavú obuv, prípadne pršiplášť a niečo pod zub. Túlať sa v sprievode odborníkov majú možnosť každú sobotu od 20. apríla do 1. júna 2024, pričom počas dvoch sobôt (11.5. a 25.5.) sú na výber hneď dve z Lesopotuliek.Prvé tri termíny sú zamerané na neživú prírodu (K prameňu Trnávky - 20. 4., Kráľovstvo dolomitov - 27. 4., Kuchynsko-orešanským krasom – 4. 5.). Šaštínske duny (11.5.) a Okruh pri Váhu (11. 5.) potešíia milovníkov unikátnych lesov a sťahovavého vtáctva. O živej prírode bude reč aj počas Lesopotulky s názvom Raky v Malých Karpatoch (18.5.). Sezónu uzavrú prechádzky Majdanským chotárom (25.5.), Kráľovstvom dolom (25.5.) a návšteva Rybníka medzi dunami (1.6.).