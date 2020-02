Vyliate potoky, popadané stromy aj poškodené strechy. Hasiči mali pre extrémne počasie desiatky výjazdov

aktualizované 5. februára 11:00

5.2.2020 -V niektorých slovenských okresoch môže vzniknúť povodeň. Varuje pred ňou Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý na svojej webstránke vydal pre povodeň výstrahy rôznych stupňov.V okresoch Skalica, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Prievidza platí výstraha druhého stupňa. "Vzhľadom na spadnuté zrážky vo forme dažďa je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedol SHMÚ.

Výstrahu prvého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Partizánske, Turčianske Teplice, Martin, Košice-okolie (Hornád) a Michalovce. Na tokoch môžu podľa SHMÚ pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.Takmer na celom Slovensku môže v stredu fúkať silný nárazový vietor. Na horách v polohách nad 1500 m môže miestami vzniknúť mohutná víchrica, v nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 160 - 180 km/h. Pred silným vetrom varuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý na svojej webstránke vydal v tejto súvislosti výstrahy rôznych stupňov.Výstraha tretieho stupňa platí pre okresy Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava, Revúca, Gelnica a Košice okolie. Na hrebeňoch hôr v polohách nad 1000 m môže vietor ojedinele dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 km/h, v nárazoch až 160 km/h.Víchrica môže byť v týchto oblastiach aj v nižších polohách a v takmer všetkých okresoch na Slovensku, kde platia výstrahy druhého a prvého stupňa. Druhý stupeň platí pre západné Slovensko a časť východu.Pre severné okresy vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozorňuje SHMÚ na svojej webstránke.





V súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami absolvovali v utorok (4. 2.) príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 23 výjazdov. Celkovo zasahovalo 36 profesionálnych hasičov so 14 kusmi techniky.



Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík, zásahy sa týkali predovšetkým odstraňovania spadnutých stromov, odstraňovania uvoľnených plechov na budovách a odčerpávania vody z pivníc, dvorov a iných priestorov.



„V obciach Horovce, Streženice a Dohňany v okrese Púchov, Domaniža a Udiča v okrese Považská Bystrica, Nová Dubnica a Pruské v okrese Ilava a v obci Liešťany v okrese Prievidza bol z dôvodu vyliatia miestnych potokov vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity,“ doplnil Petrík.



Ako dodal, okrem profesionálnych hasičov zasahovalo v utorok na území Trenčianskeho kraja aj 109 členov dobrovoľných hasičských zborov z obcí Púchov, Lednické Rovne, Streženice, Žitná-Radiša, Zemianske Podhradie, Nová Dubnica, Dulov, Poluvsie, Pruské, Bohunice, Bystričan, Dolný Lieskov, Horný Lieskov, Dohňany, Kamenec pod Vtáčnikom, Brezová pod Bradlom, Vrbovce, Trenčianske Teplice, Nedožery-Brezany, Udiča, Valaská Belá, Veľké Chlievany, Opatovce nad Nitrou, Horná Mariková, Koš, Opatová, Nitrica, Kšinná spolu s 37 kusmi hasičskej techniky.

V súvislosti s nepriaznivým počasím museli hasiči na východe krajiny pomáhať na viacerých miestach. Silný vietor a sneženie však väčšie škody nenapáchal. „Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Košickom kraji zasahovali v priebehu posledných 24 hodín v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 27-krát,“ konkretizoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva (KR) HaZZ v Košiciach.Najviac výjazdov absolvovali v Košiciach a Košiciach Šaci, ale aj v okresoch Michalovce a Rožňava, kde mali po šesť výjazdov. Štyrikrát museli pomáhať aj v okresoch Trebišov a Košice-okolie. „Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali premávku, odstraňovanie stromu zo zaparkovaného motorového vozidla či z elektrického vedenia. V jednom prípade sme zabezpečovali plechovú krytinu, ktorá bola odtrhnutá zo striech rodinných domov. Taktiež bolo potrebné čerpať vodu zo suterénu rodinného domu či odstaviť elektrickú energiu v rodinnom dome, keď vplyvom vetra došlo k poškodeniu vzdušného elektrického vedenia a následne ku skratu na elektrickom zariadení,“ konkretizoval výjazdy košický operačný dôstojník. Celkovo v kraji zasahovalo 91 príslušníkov HaZZ spolu s deviatimi členmi dobrovoľného zboru a nasadených bolo 27 kusov techniky.V Prešovskom kraji museli hasiči od utorkového (4. 2.) večera taktiež pomáhať vo viacerých prípadoch, išlo najmä o stromy, ktoré popadali na vozovku. „V tejto súvislosti sme zasahovali dohromady 11-krát, nešlo o nič vážne a nezaznamenali sme nejaké škody. Najviac výjazdov bolo vo Vysokých Tatrách, zasahovali sme aj v okresoch Stará Ľubovňa, Humenné a Prešov. Do rána sme mali aj tri dopravné nehody, bolo to bez zranení. Teraz ráno sme mali hlásené dve nehody, jedna je v Kežmarku s jednou zranenou osobou a ďalšia bola v Tatranskej Lomnici bez zranení,“ dodal operačný dôstojník KR HaZZ v Prešove.Pre územie východného Slovenska platia ešte aj na stredu výstrahy tretieho, respektíve druhého stupňa. Pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie a Rožňava vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu tretieho stupňa pre silný vietor na horách. Ten môže v nárazoch dosiahnuť až 45 metrov za sekundu. Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom bude platiť aj v nižších polohách spomínaných okresov, ale aj v regiónoch Prešov, Trebišov, Kežmarok, Vranov nad Topľou a Michalovce. Vietor tu môže dosiahnuť rýchlosť 23 až 26 metrov za sekundu. Výstraha potrvá minimálne v priebehu celého dňa.Nepriaznivé poveternostné podmienky v stredu komplikujú dopravu v Žilinskom kraji. Policajti v tejto súvislosti vyzývajú vodičov na zvýšenú opatrnosť počas jazdy a maximálne venovanie sa vedeniu vozidla. Informujú o tom na sociálnej sieti."Horský priechod Donovaly je naďalej uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Horský priechod Čertovica je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony. Na ceste 1/10 od Kolárovíc na Makov sa nachádzajú tri šmýkajúce sa nákladné vozidlá. Jedno z vozidiel zišlo mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh," konkretizovali policajti.Cesta II/584 v Demänovskej doline má vozovku v zlom stave, nachádza sa na nej vrstva snehu. Na mieste je hliadka polície. Cesta 1/18 medzi Ružomberkom a Ivachnovou má mokrú vozovku, v úseku je hlásené sneženie.Všetky cesty v Košickom samosprávnom kraji (KSK) by mali byť aktuálne prejazdné. Pre TASR to povedala hovorkyňa KSK Anna Terezková. Vodiči by podľa jej slov mali byť opatrní najmä pri prechode lesnými úsekmi, kde sa na vozovke môžu ešte vyskytovať popadané stromy.Počas uplynulej noci fúkal na území Košického kraja silný vietor, v dôsledku čoho Správa ciest KSK odstraňovala na komunikáciách popadané stromy a konáre. „Najviac zásahov bolo v okrese Rožňava, kde spadnuté stromy v úseku Súľová spôsobili aj škody na zvodidlách," uviedla s tým, že aktuálne sa v teréne nachádza 58 vozidiel Správy ciest KSK, ktoré budú počas dňa zasahovať aj pri odstraňovaní popadaných stromov v dôsledku silného vetra.Ako dodala, v stredu očakávajú len slabé sneženie, pričom sú vozovky vo vyšších polohách suché. „Snehovú vrstvu počas noci rozfúkal silný vietor,“ pripomenula Terezková. Tenká vrstva snehu sa podľa nej ešte môže vyskytovať v niektorých úsekoch ako Grajnár, Štósky a Dobšinský kopec.