VÝLUKOVÉ PRACE budú prebiehať na týchto tratiach

Bratislava 24. júna (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v utorok 25. júna, v čase od 09.20 do 14.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Dunajská Streda – Orechová Potôň. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom a zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v utorok 25. a stredu 26. júna, v čase od 07.35 do 12.35 h, realizovať výlukové práce v úseku Remata – Handlová. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zváranie koľajníc a činnosti spojené s opravou a údržbou železničného zvršku (osadenie podvalových kotiev). Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v stredu 26. júna, v čase od 08.10 do 12.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Hurbanovo – Bajč. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje pravidelná údržba trakčného vedenia a odstraňovanie porastov zasahujúcich do trakčného vedenia. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. V prípade otázok kontaktujte, prosím: Michal LUKÁČ Ďalšie informácie nájdete na: hovorca ŽSR facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky 02/2029 7059 Instagram: @zeleznice_slovenskej_republiky 0903 244 460 YouTube: Železnice Slovenskej republiky – ŽSR hovorca@zsr.sk Web: zsr.skŽeleznice Slovenskej republiky (ŽSR) budú vo štvrtok 27. júna, v čase od 07.25 do 12.25 h, realizovať výlukové práce v úseku Chynorany – Bošany. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje výmena koľajníc a ich následné zvarenie do bezstykovej koľaje z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 30. júna až 5. júla realizovať výlukové práce v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v km 1,205, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1817. Práce budú pozostávať z demontáže starej priecestnej konštrukcie, výmeny koľajového roštu, montáže novej priecestnej konštrukcie typu STRAIL, výmeny koľajníc, zváraní koľajníc a asfaltovania nábehov priecestia. Dôvodom realizácie prác je zhoršenie celkového stavu priecestia. Práce vykoná ŽSR v spolupráci s firmou DOPRAVNÉ A INŽINIERSKE STAVBY, a. s., Bratislava. Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 30. júna od 08.00 do 5. júla do 08.00 h. Presmerovanie cestnej dopravy bude zabezpečené dopravným značením po obchádzkovej trase.ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.