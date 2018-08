Vymeň svoju starú špirálu za novú! Zadarmo!

Zoznam miest, kde bude prebiehať akcia Maskara Deň - Vymeň starú za novú:

BRATISLAVA 15. augusta 2018 (WBN/PR) - Oriflame pre teba pripravil jedinečnú akciu! Stačí ak tento piatok, 17. 8., prídeš na ktorékoľvek z určených miest, prinesieš svoju starú špirálu (akejkoľvek značky) a dostaneš novú. Najnovšiu od Oriflame s patentovanou technológiou pre väčší objem!Značka švédskej prírodnej kozmetiky Oriflame pripravila akciu, aká tu ešte nebola.Ide o špirálu so špeciálnou kefkou s patentovanou technológiou Dual Core, navrhnutou špeciálne pre Oriflame. Jedinečná technológia dodá každej mihalnici až o 49 % viac objemu, čo potvrdili náročné klinické testy. S novou špirálou Wonder Lash 5v1 od Oriflame dosiahneš výnimočné výsledky, kefka okrem objemu mihalnice aj nadvihuje, vytáča a predlžuje. Navyše obsahuje komplex Pro Lash, ktorý mihalnice do hĺbky vyživuje. Zo spotrebiteľského testu vyplynulo, že špirála sa nezlepuje, nedrobí a nerozmazáva.Vyskúšaj ju teraz úplne ZADARMO! Jedinou podmienkou je, aby si ešte nebola zaregistrovanou členkou v Oriflame.Bánovce nad Bebravou - Námestie Ľudovíta ŠtúraBanská Bystrica - Námestie Slobody 5; Sitnianska 4Bardejov - KauflandBratislava - TESCO - Petržalka; Staré mestoBrezno - Námestie M.R.Štefánika 14Centrum Topoľčany - OC Korzo, Obchodná 8Centrum ŽilinyRužomberom - Detský park, Námestie HýrošaDolný Kubín - NámestieDubnica nad Váhom - Centrum II 77 /12 (a Námestie Matice slovenskej v prípade pekného počasia); Salón Pedikúra-manikúra, Sládkovičova 1429/16Galanta - centrumGiraltovce - NámestieHandlová - NámestieFiľakovo - Hlavná ulicaHlohovec - Za poštou 7Hnúšťa - Hlavná 36Humenné - KukorelyhoIlavaKežmarok - Baštová 6Košice - Atrium Optima; Aupark; Business Center, Letná 45; Galérka; Staničné námestie 13; Trieda SNP 88Kúpalisko ChalmováLiptovský Mikuláš - Arny Club; Prior, Štúrova 1Lučenec - MasarykovaMartin - ulica A.KmeťaMichaľany - Obecný úrad; Hlavná ulica; Bellezza (talianska moda), Okružná 9Michalovce - Hlavná ulicaNámestovo - Hviezdoslavovo námestieNitra - Coboriho 2; N centro, pešia zóna Nitra; OC Galéria; Piaristická 2, HyperTesco (Bratislavská ulica)Nové Zámky - OC Aquario, ŠkolskáPartizánske - Námestia SNPŠaľa - Pešia zóna (v prípade zlého počasia v servisnom bode Hlavná 73, Šaľa)Poprad - Dostojeckého 12-OC Výkrik; centrum mestaPrešov - Jarkova 89Prievidza - Korzo (C&A); Matice slovenskej 2659 - 1Rekreačná oblasť KurinecRevúca - Tesco, M.R.Štefánika 1394/10Rimavská Sobota - Malohontská 1931Senec - Mierové námestie 6Sereď - Kaufland (na parkovisku pred vchodom do obchodu)Snina - Strojárska 3995/113Spišská Nová Ves - Zimná 37StropkovŠahy - Hlavné námestieŠenkvice - Potraviny Framipek, Poľná 77Šurany - Školská 3 (od 14,00 do 15,00 h)Topoľčany - OC KORZO, Obchodná ul.TopoľčiankyTrebišov - M. R. Štefánika 811/180 (od 13,00 do 17,00 h) a VÚB (od 11,00 do 13,00 h); Solárne štúdiu Chocolate brown, M. R. Štefánika 10Trenčín - Kniežaťa Pribinu 195 (oproti Kinu Hviezda); Palackého 35; plaváreň a ostrovTrnava - centrum mesta; Kollarová 17TrstenáVodné dielo ŽilinaVranov nad Topľou - Námestie (pred budovou Slovenskej pošty)Zlaté Moravce - OD TekovZvolen - Hviezdoslavova; Námestie SNP (v prípade nepriaznivého počasia OD PRIOR ZVOLEN prízemie)Žarnovica - pred OD TescoŽiar nad Hronom - SNP 111 (budova oproti autobusovej zastávke pri TESCU)Žilina - Kuzmányho 18 (Servisný bod); Národná 16; Národná ulica 20; centrum mesta, Vodné dielo ŽilinaPoznámka: Zoznam miest bude dopĺňaný a aktualizovaný priebežne.Viac sa dozveš na www.oriflame.sk