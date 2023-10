Vymení prezidentka chlieb a soľ za Tresku s rožkom? RYBA Košice je presvedčená, že áno

Kampaň, ktorá si ctí kvalitu a chuť domoviny

Chlebom a soľou? Treskou a rožkom!

Košická v testoch najlepšia

Od októbra beží Súťaž s Treskou o skvelé ceny!

6.10.2023 (SITA.sk) - RYBA Košice v novej kampani prepája Tresku so symbolmi Slovenska. Okrem fiktívnej postavy prezidentky sa v novom televíznom spote objavia aj najlepší ľudoví tanečníci, ktorí spoja našu kultúru s tradičným slovenským jedlom. Tým košická retro Treska bezpochyby je, pretože sa vyrába podľa tradičnej receptúry z roku 1954, a od vtedy je obľúbenou súčasťou jedálnička už troch generácii Slovákov. Jej tradičná chuť vyplývajúca z pôvodnej receptúry, ju odlišuje na trhu od iných tresiek. Aj keď má košická treska aj obľúbený pikantný variant, jej základ a správny pomer bieleho mäsa z tresky a lahodnej majonézy sa nemení. Na prvom mieste je vždy chuť, konzistencia a vzhľad, v ktorej zákazník vidí na prvý pohľad biele vlásočnice typické pre chudé treščie mäso. Tento vzhľad a vyvážená chuť je jasným znakom kvality, ktorá jednoznačne prevyšuje podobné výrobky na trhu.hovorí generálny riaditeľ Richard Duda a dodáva, že podporu rozvoja folklóru, našich tradícií a kolektívov, ktoré ich udržiavajú bude zo strany Ryba Košice pokračovať aj v budúcom roku. Folklórny motív sa objaví nielen v televíznom spote, ale aj v rádio spote a na billboardoch naprieč celým Slovenskom.Nový televízny spot ukazuje príslovečnú slovenskú pohostinnosť. Folkloristi však namiesto vítania chlebom a soľou vítajú japonskú delegáciu na Slovensku jednou z najchutnejších tradícií – retro treskou a rožkom, ktoré stelesňujú pre Slovákov chuť domoviny.Rádio spot, ktorý je naspievaný známym folklórnym súborom, vyzdvihuje Košickú Tresku ako produkt, ktorý je verný chuti tak ako v minulosti, tak aj dnes, a odkazuje na spotrebiteľskú súťaž , ktorá je nasadená aj v online priestore.hovorí Richard Duda.Logiku, že treska v majonéze by sa mala vrátiť k pôvodnej retro receptúre, oprášila RYBA Košice ešte v roku 2018, kedy na slovenský trh uviedla retro výrobok Treskoslovenská Treska v majonéze. Košická retro Treska si získala srdcia a chuťové poháriky mnohých milovníkov tradičnej tresky po celom Slovensku, aj tých, ktorí tresku z Košíc dovtedy nepoznali, alebo ju neochutnali.Túto národnú pochúťku oceňujú aj odborníci z Asociácie spotrebiteľov SR, ktorá v známom Test Magazíne nedávno testovala celkovo desať rôznych tresiek. Košická Treska Exklusiv a Treskoslovenská Treska obsadili prvé miesta za vynikajúce výsledky senzorických a laboratórnych testov. Obsahujú 100-percentné mäso z tresiek, čím sa spomedzi všetkých testovaných značiek najviac približujú pôvodnej československej norme z roku 1958. Navyše neobsahujú umelé sladidlá a svojím zložením sú vhodné aj pre celiatikov. Treskoslovenská Treska svoju pozíciu na vrchole podčiarkla aj víťazstvom Voľby spotrebiteľov 2020, kde ovládla kategóriu Lahôdky.V rámci kampane je pripravovaná aj už spomínaná súťaž. Súťažiaci sa môžu zapojiť do spotrebiteľskej súťaže o veľké množstvo cien počas októbra a novembra. Hlavnou výhrou je pobyt pre rodinu v tradične zariadenej chate s plnou chladničkou. Na súťažiacich čaká množstvo ďalších cien, ako obedová súprava z Modranskej keramiky či domáca pekáreň na rožky a ďalšie. Ako sa zapojiť? Zakúpením minimálne 2 kusov Treskoslovenskej Tresky značky RYBA Košice (ľubovoľná gramáž a príchuť Treskoslovenskej tresky) na jednom pokladničnom doklade a následným zaregistrovaním sa a zaevidovaním pokladničného dokladu na webovej stránke . Viac informácií tu Informačný servis