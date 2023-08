Vymeniť územie Ukrajiny za dáždnik NATO? K možnosti sa vyjadril aj Biely dom

aktualizované 17. augusta, 10:25



Možná výmena území?

Naratív, ktorý nahráva Rusom





Vedúci kancelárie generálneho tajomníka NATO Stian Jenssen vyvolal pobúrené reakcie vyjadrením, že Ukrajina by sa mohla stať členom aliancie výmenou za jej územie. Jenssen, ktorý je na svojom súčasnom poste v NATO od roku 2017, sa tak vyjadril v rozhovore pre nórske noviny Verdens Gang, no zdôraznil, že takéto rozhodnutie by mal prijať samotný Kyjev.





17.8.2023 (SITA.sk) -Administratíva amerického prezidenta odmietla informácie o rokovaniach týkajúcich sa možnosti poskytnutia členstva v NATO Ukrajine výmenou za vzdanie sa území v prospech Ruska. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na hovorcu americkej Rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho. „Nič na tom nie je. Nie je to presné,“ reagoval Kirby na otázku novinára o diskusiách o možnej výmene ukrajinských území za členstvo v NATO. Zdôraznil pritom, že postoj amerických orgánov je taký, že Ukrajina sa v budúcnosti bude môcť stať členom NATO, a vedenie členských krajín aliancie to potvrdilo počas samitu vo Vilniuse.„Teraz sa však musíme sústrediť na to, aby sme pomohli Ukrajine odraziť ruskú agresiu a pokračovať v dobývaní územia, ktoré jej právom patrí. Každým dňom dosahujú pokrok. A my ich budeme naďalej podporovať,“ skonštatoval.Ukrajinskí predstavitelia sa voči vyjadreniam ohradili, ministerstvo zahraničných vecí označilo takéto diskusie za „absolútne neprijateľné“ a zdôraznilo, že ide o naratív, ktorý nahráva Rusom.Stian Jenssen neskôr podľa Ukrajinskej pravdy svoje návrhy diskutovať o členstve Ukrajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy výmenou za územné ústupky Rusku označil za „chybu“.