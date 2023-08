Vymeniť územie za dáždnik NATO? Predstaviteľ aliancie „nahráva Rusku“, kritizuje Ukrajina

Prehra demokracie

Obchodovanie s územiami

16.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskí predstavitelia sa ohradili voči vyjadreniam riaditeľa súkromnej kancelárie generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Stiana Jenssena, podľa ktorého by odstúpenie územia Rusku mohlo byť pre Kyjev spôsobom, ako dosiahnuť mier a vstúpiť do aliancie. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Vymeniť územie za dáždnik NATO? To je absurdné. Znamená to zámerne si vybrať prehru demokracie, podporiť globálneho zločinca, uchovať ruský režim, zničiť medzinárodné právo a posunúť vojnu ďalším generáciám,“ reagoval na sociálnych médiách poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Jenssen, ktorý je na svojom súčasnom poste v NATO od roku 2017, sa tak vyjadril v rozhovore pre nórske noviny Verdens Gang.Jeho výroky kritizoval aj hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko . „Debaty o vstupe Ukrajiny do NATO výmenou za vzdanie sa časti jej územia sú absolútne neprijateľné. Vždy sme boli presvedčení, že aliancia, rovnako ako Ukrajina, neobchoduje s územiami,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti Facebook a dodal, že „vedomé alebo nevedomé zapojenie sa predstaviteľov NATO do formovania naratívu“ okolo potenciálneho odstúpenia území Ukrajiny „nahráva Rusku“. V záujme euroatlantickej bezpečnosti je pritom podľa neho skôr diskusia „o spôsoboch, ako urýchliť víťazstvo Ukrajiny a jej plnohodnotné členstvo v NATO“.