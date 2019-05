Výmenou lídra sa preferencie Smeru-SD nezvýšia, politológ odporúča aj správnu komunikáciu

Vnútorná záležitosť strany

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) - Personálna výmena vo vedení strany Smer-SD a správna komunikácia strany by jej pomohli a mohla by byť ďalej úspešná. Uviedol to pre agentúru SITA politológ z Katedry politológie FiF UK Bratislava Pavol Baboš v reakcii na aktuálnu situáciu v strane Smer-SD."Dianie v strane je vnútornou záležitosťou Smeru-SD. Má svoje stanovy a vnútorné pravidlá na to, ako sa rieši nespokojnosť, čo môžu a nemôžu iniciovať členovia, čo môže alebo nemôže robiť vedenie a aké orgány, snem, republiková rada či predsedníctvo sú potom kompetentné konať," povedal.Kritika, ktorá zaznela v liste niektorých straníckych organizácií z východného Slovenska, nie je podľa Baboša ani zďaleka prvou kritikou do vnútra strany a smerom k najužšiemu vedeniu."Rozumiem reakcii podpredsedov a premiéra Petra Pellegriniho, ktorí sa snažia zachovať pokojný hlas a tvrdia, že sa to musí vyriešiť vo vnútri," dodal.Ako politológ uviedol, ak by nastala výmena lídra strany, Smer-SD nebude prvou ani poslednou stranou, ktorá vymení predsedu a ďalej by pokračovala vo svojej činnosti."Na druhej strane ak k tej výmene nedôjde, tak sú tu indície, že preferenčne bude strana ďalej klesať. Ktorú z tých ciest si zvolia členovia strany, je na nich," dodal.Baboš tiež dodal, že v bežných demokraciách je úplne normálne, že v krátkom čase po oznámení výsledkov volieb sa predseda politickej strany, ktorý je jej najvyšší predstaviteľ, postaví pred verejnosť a najmä pred svojich voličov a dá nejaký odkaz. "Zhodnotí situáciu, alebo sa poďakuje za hlasy, ktoré im voliči odovzdali," uzavrel Baboš.Padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru-SD vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. Spravodajský denník o tom informoval v utorok na svojom spravodajskom webe s tým, že organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu.V liste členovia Smeru píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje. Pod list sa podpísali viacerí členovia aj okresní funkcionári z Košického kraja. Siedmi krajskí predsedovia strany Smer-SD popierajú dezinterpretáciu niektorých médií, že v strane je vzbura.Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút. Nekonkretizoval však, o ktorých siedmich krajských predsedov ide. „Strana je jednotná a určite budeme o budúcnosti strany rozhodovať na riadnom sneme,“ tvrdia podľa Mažgúta krajskí predsedovia.