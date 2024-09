Vymenovanie nominantov Šimkovičovej ministerstva do Rady STVR je neakceptovateľné, štrajkový výbor apeluje na ich odstúpenie

Netransparentná nominácia členov

Machalu volili ľudia pôsobiaci na ministerstve

List od predsedníčky Európskej komisie

17.9.2024 (SITA.sk) - Štrajkový výbor Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vyzval členov Rady STVR menovaných Ministerstvom kultúry (MK) SR , aby sa vzdali funkcií. Poukazuje na možný konflikt záujmov i podozrenia z nepotizmu. Požadujú tiež zaistenie nového transparentného výberu členov Rady."Zároveň vyzývame poslancov NR SR, aby vzhľadom na uvedené vážne pochybnosti odložili voľbu ďalších členov rady až do vyriešenia situácie," apeloval v tlačovej správe Štrajkový výbor iniciatívy zamestnancov a spolupracovníkov Slovenskej televízie a rozhlasu. Vymenovanie nominantov rezortu kultúry do Rady STVR označil štrajkový výbor za neakceptovateľné, a tiež právne napadnuteľné."Výber štyroch z deviatich členov budúcej Rady STVR je bezprecedentným škandálom," myslia si členovia a členky štrajkového výboru.Poukázali pritom na to, že jedným z členov Rady STVR, ktorých vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) je i generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala . Odporučiť ho mala výberová komisia, ktorú ministerka za týmto účelom zriadila. Machala bol pritom jedným z autorov legislatívy, ktorá zrušila pôvodnú RTVS a nahradila ju STVR."Zákon si tak pripravil aj sám pre seba," tvrdí štrajkový výbor. Nomináciu prvých členov rady považuje za netransparentnú a poukazuje aj na to, že o zložení výberovej komisie sa verejnosť dozvedela až po uplynutí určitého času od výberu kandidátov."Vymenovaním Lukáša Machalu za člena Rady STVR došlo aj k personálnemu prepojeniu výkonnej politickej moci a verejnoprávneho média, ktoré sa stalo politicky podriadeným už zmenou legislatívy," tvrdia ďalej členovia výboru.V súvislosti s výberovou komisiou tiež štrajkový výbor uviedol, že Machalu za člena Rady STVR volili ľudia, ktorí alebo pôsobia priamo na MK SR, alebo by sa s ním mali poznať z minulosti.Ide napríklad o Svetozára Nižňanského, ktorého otec bol kedysi riaditeľom verejnoprávnej televízie. S Machalom sa podľa členov výboru poznajú aj zo štruktúr istého hokejového klubu. Nižňanský je v súčasnosti riaditeľom kancelárie ministerky kultúry.Vo výberovej komisii tiež bola Petra Bačinská , ktorá na MK SR vedie oddelenie komunikácie. Vo výberovej komisii bol i šéf odboru zvláštnych činností STVR Marek Marhula, ktorý mal podľa výboru v minulosti pôsobiť v rovnakej firme ako príbuzná Lukáša Machalu.Štrajkový výbor tiež poukázal, že ministerke Šimkovičovej zaslala v súvislosti s voľbou členov Rady STVR list podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová . Vyjadriť mala obavy i pochybnosti, a tiež pripomenula šéfke slovenského rezortu kultúry, že Komisia sleduje vývoj situácie v súvislosti s verejnoprávnym vysielateľom, najmä to, či je v súlade s Európskym zákonom o slobode médií."Aj keď toto ustanovenie bude platiť až od augusta 2025, členské štáty sa musia už teraz zdržať prijímania akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli vážne ohroziť jeho uplatňovanie," uviedol štrajkový výbor."Obávame sa, že po týchto informáciách čaká Slovensko v zahraničí ďalšia obrovská hanba, ale dôsledkom môže byť aj to, že naša spoločnosť príde o možnosť čerpania eurofondov," dodal štrajkový výbor.