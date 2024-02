Vymenovanie riaditeľa SIS ostáva podľa Pellegriniho stále v kompetencii prezidenta, Danko žiada oveľa tvrdší prístup

Podľa Danka treba byť tvrdší

Vláda pred niekoľkými dňami schválila doplnenie štatútu SIS, išlo o utajený materiál. Ešte pred tým vybrala na post šéfa SIS Pavla Gašpara , ktorý dosiaľ pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti.Prezidentka Zuzana Čaputová na margo toho, kedy vymenuje nového riaditeľa SIS, keďže ide o kompetenciu, ktorá prináleží hlave štátu, uviedla, že nevidí dôvod ponáhľať sa s takým dôležitým a zodpovedným rozhodnutím.Naznačila tiež, že to môže trvať i mesiace, pričom jej samotnej sa čoskoro končí prezidentský mandát. Vnímala tiež náznaky zo strany premiéra Roberta Fica, že by jej mohli túto kompetenciu odobrať, proti tejto možnosti sa ale postavil jeho koaličný partner Peter Pellegrini.

26.2.2024 (SITA.sk) - Vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) ostáva stále v kompetencii prezidenta. Po rokovaní vlády to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Hlas-SD ).Zmena štatútu SIS môže podľa Pellegriniho pomôcť vláde nanajvýš dočasne vyriešiť otázku vedenia SIS v prípade nečinnosti hlavy štátu.Zdôraznil tiež, že naďalej platí jeho postoj, že prezidentovi nebudú odoberané takéto kompetencie. „Myslím si, že takýto zmenený štatút sa v prípade normálnej komunikácie medzi vládou a prezidentským palácom do budúcna nikdy ani nebude musieť uplatniť," vyjadril sa šéf parlamentu.Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko sa na margo zmeny štatútu SIS vyjadril, že je plne stotožnený s tým, že kto vládne, by mal mať v rukách nástroje.„Myslím si, že by sme mali byť oveľa tvrdší, nielen v SIS, ale aj v iných inštitúciách," vyjadril sa šéf národniarov. Následne spomenul Rozhlas a televíziu Slovenska Najvyšší kontrolný úrad či Národnú banku Slovenska „Vždy poukazujem na príklad Spojených štátov amerických. Tam prezident, pokiaľ sa chopí moci, vymení ešte aj ľudí v šatni. Verím, že taký stav raz bude aj na Slovensku, že ak získate dôveru, tak nebudete musieť bojovať s niektorými ľuďmi, ktorí sú zabetónovaní v inštitúciách," vraví Danko.Poznamenal, že nejestvuje nezávislý odborník a každý, kto sa nachádza vo vysokej štátnej funkcii, „musel sedieť v kancelárii Matoviča, Sulíka, Kollára, alebo Fica, Pellegriniho, Danka". Predseda SNS doplnil, že už odmieta počúvať reči o „kvázi demokratických inštitúciách alebo mechanizmoch".