Výnimočné výročie oslávte výnimočným autom

BRATISLAVA 19. októbra 2018 (WBN/PR) - 100. výročie vzniku prvej Československej republiky oslavuje ŠKODA výnimočnou limitovanou edíciou s modelom SUPERB.Vznik prvej Československej republiky oslavuje svoje 100. výročie. Značka Škoda bola pri tom, keď sa Česi a Slováci vybrali na spoločnú cestu a sprevádzala ich, keď sa rozhodli ísť každý tou vlastnou.ŠKODA je pre Slovákov a Čechov po celý ten čas jednotkou na trhu, a je hrdá, že je jednou z vecí, ktorá ich po celé tie desaťročia spája. Unikátne výročie sa rozhodla osláviť limitovanou edíciou modelu ŠKODA SUPERB. S výrazným cenovýmčaká na svojich majiteľov. Vďaka tejto výnimočnej zľave je ŠKODA SUPERB k dispozícii za cenuPre značku ŠKODA je model SUPERB vlajkovou loďou a zároveň je aj najpredávanejším modelom vo svojej triede u nás. Je to nadčasový elegán, ktorý zaujme už na prvý pohľad. Má precízny a výrazný dizajn karosérie, a v kombinácii s prepracovaným interiérom, ktorý je neuveriteľne intuitívny a pohodlný, je tou najlepšou voľbou. Navyše pre celú posádku auta ponúka bezkonkurenčnú ponuku priestoru s vysokým komfortom, a k tomuvo svojej triede automobilov. Ten máktorý sa po sklopení zadných sedadiel ešte zväčší až naŠKODA SUPERB je v limitovanej verzii dostupnáa so. Dvojlitrové naftové motory dosahujú výkon, pričom modely so silnejšími naftovými motormi sú k dispozícii aj s pohonom všetkých štyroch kolies. Benzínový motorje k dispozícii s pohonom 4x4 a dosahuje výkon až. Tieto motorizácie je možné voliť si v kombinácii s výbavovým stupňom AMBITION alebo STYLE. K dispozícii vo výbave AMBITION je verzia liftback s benzínovým motorom, ktorej taktiež nechýbaSúčasťou základnej výbavy je ajAkciové modely ŠKODA SUPERB sú zároveň vybavené množstvom prvkov z nadštandardnej výbavy.poskytuje vodičovi ideálny prehľad o detailoch z palubného počítača s mnohými ďalšími informáciami, napríklad údajmi. Vďaka bluetooth a telefónnemu boxu môže vodičNechýbajú ani, ktoré robia jazdu s týmto autom nielen ľahšiu a príjemnejšiu, ale aj bezpečnejšiu - ako napríkladpre udržiavanie automobilu v jazdnom pruhu,s upozornením na automobily mimo zorného poľa vonkajších spätných zrkadiel čiŠKODA SUPERB v limitovanej verzii jazdí naa celkový vzhľad tohto elegána ciest ešte viac zvýrazňujú zadnés adaptívnou funkciou ASF a LED denným svietením.