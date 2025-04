Výnimočný pastier i pútnik nádeje, biskupi reagujú na úmrtie pápeža Františka

Cirkvi priniesol mnoho impulzov

21.4.2025 (SITA.sk) - Cirkev i celý svet stráca výnimočného pastiera, ktorý svojím životom a službou zanechal nezmazateľnú stopu. Takto reagoval na oznámenie o úmrtí 88-ročného pápeža Františka predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) , košický arcibiskup metropolita Bernard Bober . V mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých veriacich na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť celej Cirkvi.„Pápež František bol mužom viery, pokory a služby, ktorý dokázal osloviť nielen katolíkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle. Zbližoval ľudí a národy ohlasovaním a uskutočňovaním dialógu a stretnutia, ktoré napĺňal nehou a súcitom. Ďakujeme Svätému Otcovi za jeho neúnavnú službu v prospech všetkých zraniteľných,“ uviedol Bober.Pripomenul s vďačnosťou aj jeho návštevu Slovenska v septembri 2021 i jeho otcovské prijatie počas minuloročnej návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne.„Pápež František bol duchovným vodcom, ktorý počas svojho pontifikátu priniesol Cirkvi mnoho impulzov. Oceňujeme jeho apoštolské exhortácie a encykliky, ktorými formoval a podnecoval Cirkev, aby verne ohlasovala radostnú zvesť v meniacom sa svete. Ďakujeme za otvorenie synodálneho procesu, ktorý obnovil v Cirkvi ducha synodálnosti cez život spoločenstva,“ poznamenal.Poukázal tiež aj na jeho osobitnú starostlivosť, ktorú venoval reformám v rámci Vatikánu s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť cirkevných štruktúr. Dôraz podľa jeho slov kládol na zapojenie „celého Božieho ľudu do rozhodovacích procesov Cirkvi a na jej misionárske poslanie osobitne k perifériám spoločnosti“. Jeho úcta k stvorenstvu a apel na ochranu nášho spoločného domova zasiahla podľa Bobera všetky úrovne spoločnosti.„Ďakujeme Bohu, že nám doprial pápeža, ktorý svojou vernosťou Božiemu hlasu múdro a odhodlane viedol katolícku cirkev v 21. storočí. Milosrdenstvom i humorom svedčil o radosti života s Bohom, vlieval nádej a odvahu tam, kde chýbala. Prajem si, aby sme nezabudli na slová a gestá tohto hlboko ľudského pápeža a vlastným životom sme nadviazali na jeho odkaz bratstva, úcty a kresťanskej lásky voči každému človeku,“ napísal.Spišský diecézny biskup František Trstenský zase v reakcii na sociálnej sieti označil pápeža Františka za dar pre Cirkev. Pripomenul, že to bol práve on, ktorý ho menoval za biskupa.„Toto obdobie môžeme naplniť vďačnosťou za dar, ktorý Cirkev dostala v osobe Svätého Otca Františka aj istým smútkom, pretože odišiel otec, náš, osobitne pre mňa blízky, keďže ma menoval za biskupa Spišskej diecézy. Ale aj nádejou, nádejou, ktorú on takto často zvýrazňoval, že sme pútnici nádeje,“ uviedol. Podľa jeho slov odišiel symbolicky vo Veľkonočnom období k Zmŕtvychvstalému Ježišovi . „A tak aj v tejto nádeji budeme na neho pamätať,“ poznamenal a vyzval všetkých k spoločným modlitbám za neho.