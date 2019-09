Vypálili 1,6 milióna litrov čistého alkoholu, okolo Trenčína je veselo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trenčín 17. septembra (TASR) – Vo výrobnom období 2018/2019 vypálili v 58 pestovateľských páleniciach v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) 1,6 milióna litrov čistého alkoholu (3,2 milióna litrov 50-percentného alkoholu). Je to takmer štvornásobne viac, ako sa v kraji vypálilo v predchádzajúcich dvoch sezónach.Ako informovala hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská, do štátneho rozpočtu putovala spotrebná daň so zníženou sadzbou vo výške 8,6 milióna eur. V sezóne 2017/2018 sa v páleniciach v TSK vypálilo 460.000 litrov čistého alkoholu, spotrebná daň predstavovala 2,5 milióna eur. V sezóne 2016/2017 sa vypálilo 430.000 litrov čistého alkoholu so spotrebnou daňou 2,3 milióna eur.,“ pripomenula Peťovská.V jednom výrobnom období si podľa nej jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (86 litrov 50-percentného alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eura za jeden liter 50-percentného alkoholu. Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dane, ktorá je dvojnásobná v porovnaní so zvýhodnenou sadzbou.“ zdôraznila hovorkyňa.Fyzické osoby majú od 1. januára tohto roka možnosť vypáliť si kvas aj súkromne. Súkromné pálenie kvasu podlieha prísnym zákonným podmienkam a aj v tomto prípade existuje povinnosť z vypáleného liehu podať daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň z liehu. „,“ uzavrela Peťovská.