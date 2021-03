Vypaľovanie trávy spôsobilo v minulom roku 201 požiarov, na svoju nedbalosť často doplácajú ľudia

Snaha zbaviť sa nechceného odpadu

Problémy spôsobilo i fajčenie a zakladanie ohňov

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vypaľovanie trávy a suchých porastov bolo v Banskobystrickom kraji počas minulého roka príčinou vzniku 201 požiarov. Ako informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Banskej Bystrici na svojej webovej stránke, tieto požiare spôsobili priamu škodu 25 235 eur.Hasiči v súvislosti s nástupom teplých a slnečných dní varujú pred vypaľovaním trávy, ktoré je zakázané aj zákonom o ochrane pred požiarmi. Za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokarhanie alebo pokuta do 331 eur, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 eur.Záhradkári sa po upratovaní snažia zbaviť nechceného odpadu a spaľujú ho aj so zmesou komunálneho odpadu. V tomto prípade vzniká ako splodina horenia dusivý dym, ktorý je veľmi nebezpečný pre organizmus a okolie.„Veľakrát sa tieto činnosti nezaobídu bez zásahu hasičov, ktorí síce uvedú situáciu pod kontrolu, no nie vždy so šťastným koncom. Na svoju nedbalosť doplácajú aj samotní ľudia, ktorí utrpia rôzne zranenia, popáleniny a v niektorých prípadoch je následkom dokonca smrť,“ konštatujú hasiči.V roku 2020 bolo za požiarovosťou v prírodnom prostredí okrem vypaľovania trávy a suchých porastov v 28 prípadoch príčinou aj fajčenie, ktoré spôsobilo škody 11 250 eur.V desiatich prípadoch spôsobilo požiare v Banskobystrickom kraji zakladanie ohňov v prírode, pričom tieto spôsobili škodu 170 eur. Celkové priame škody zapríčinené požiarmi v prírodnom prostredí v kraji dosiahli v minulom roku sumu 36 925 eur.„I napriek samotnému zákazu, upozorňovaniu, sankcionovaniu a taktiež preventívno-výchovnému pôsobeniu vznikne každoročne množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobia ekonomické, ekologické a spoločenské škody,“ dodáva KR HaZZ. Ľudí preto vyzýva k zodpovednému a uvedomelému prístupu, ktorým môžu prispieť k zníženiu rizika vzniku požiarov.