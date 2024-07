Vypiekli s emisiami! Obľúbené predajne zásobuje prvý 100 % elektrický kamión

Tiché mestské zásobovanie

30.7.2024 (SITA.sk) -Inovácie nielen vo svojich predajniach, ale aj v logistike. Už niekoľko rokov sú supermarkety BILLA zásobované ekologickými nákladnými vozidlami jazdiacimi na skvapalnený zemný plyn, a najnovšie do vozového parku spoločnosti pribudlo prvé na 100 % elektrický pohon. Vozidlo Mercedes-Benz eActros 400 dokáže na jedno nabitie prejsť vzdialenosť až 400 km. Takáto preprava tovaru výrazne prispieva k ochrane životného prostredia, pretože neprodukuje žiadne emisie škodlivých skleníkových plynov. "Ako ekologicky zmýšľajúca spoločnosť sme otvorení novým formám zásobovania našich predajní. V rámci obchodnej skupiny sme si stanovili ambiciózne ,zelené‘ ciele, a to znížiť emisie oxidu uhličitého o 30 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2040. Využívaním prvého vozidla na elektrický pohon sme sa k tomuto záväzku opäť priblížili. Ďakujeme nášmu dlhoročnému partnerovi NAD – RESS Senica, a. s., ktorý dlhodobo hľadá možnosti dopravy pomocou alternatívnych palív," vysvetľuje Gabriela Nastišinová, vedúca logistiky v BILLA Slovensko a dopĺňa, že postupne budú vo vozovom parku BILLA pribúdať aj ďalšie vozidlá jazdiace na alternatívne pohony."Už niekoľko rokov sa zaoberáme tým, ako zapracovať ekologickejšie vozidlá do dopravy tak, aby to malo zmysel. Nielen čo sa týka ekológie, ale aj schopnej prevádzky za rozumné náklady. Každý ekologický variant má určité obmedzenia a nevýhody, ale musíme spoločne nájsť spôsob, ako počet týchto vozidiel zvyšovať. Je jasné, že takáto doprava je finančne nákladnejšia a nie každé ekologické vozidlo je 100 % ekologické. NAD – RESS Senica spoločne s BILLA však hľadajú spôsob, aby pridaná hodnota pre zákazníkov a pre celú spoločnosť bola z týchto vozidiel čo najväčšia," hovorí Pavol Kosík, generálny riaditeľ NAD – RESS Senica."Sme veľmi radi, že spoločnosť BILLA Slovensko v spolupráci s naším dlhoročným zákazníkom NAD – RESS Senica, a. s. urobili ďalší významný krok k znižovaniu emisií oxidu uhličitého a rozhodli sa do svojej flotily zaradiť vozidlo eActros 400. Uvedomujeme si, že takáto investícia si vyžadovala dôkladné zváženie a keďže sme takpovediac na začiatku elektrifikácie nákladnej dopravy, bolo s ňou spojených viacero otázok či nejasností. Sme ale presvedčení, že v oblasti rozvozu potravín majú takéto vozidlá nepopierateľné výhody a s pribúdajúcimi skúsenosťami sa postupne bude podiel bezemisných vozidiel zásobujúcich predajne BILLA zvyšovať. Obe menované spoločnosti majú náš rešpekt a obdiv za ich odvahu prevziať úlohu priekopníkov v zavádzaní elektrických nákladných vozidiel na slovenský trh," uviedol Ján Šulek, vedúci predaja nákladných vozidiel v spoločnosti Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o.Nový bezemisný Mercedes-Benz eActros 400 zásobuje prioritne predajne BILLA na západnom Slovensku. Elektrickou energiou sa nabíja z najväčšej fotovoltickej elektrárne v strednej Európe, ktorá je na streche logistického centra BILLA v Seredi. Nabitie mu trvá len 90 minút a vďaka štyrom lítium-iónovým akumulátorom má dojazd až 400 km. Okrem toho, že je tento kamión ekologický, je aj efektívny, pretože vo svojom nákladnom priestore s objemom 55 m3 dokáže odviezť tovar s maximálnou hmotnosťou viac ako 12,5 tony. "Vďaka svojej dobrej výdrži je náš elektrický kamión ako stvorený na ťažkú distribučnú prepravu v mestskom prostredí. Obyvatelia miest zároveň oceňujú jeho tichú prevádzku, ktorá je dôležitá najmä pri zásobovaní v nočných či skorých ranných hodinách," hovorí Gabriela Nastišinová. Od roku 2022 BILLA využíva na zásobovanie svojich predajní aj vozidlá jazdiace na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré produkujú výrazne menej emisií. Jeden LNG kamión s najazdenými 125 000 kilometrami ušetrí v porovnaní s dieselovými motormi takmer 40 ton emisií oxidu uhličitého ročne. Prírodné zdroje tiež BILLA šetrí fotovoltickými panelmi, unikátnou výrobou elektriny a jej distribúciou do svojej siete predajní, LED osvetlením, modernými chladiacimi vitrínami, elektronickými cenovkami či znižovaním množstva plastového odpadu.Informačný servis