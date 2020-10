Vypínač je ako korenie, dodá domácnosti správny šmrnc

Nájdite svoj štýl

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zásuvky a vypínače sa dlho považovali za čisto funkčnú vec. V súčasnosti sa však v interiéroch dbá na každý detail. Ak si chcete vypiplať svoje hniezdočko, na výber máte z ozaj širokej ponuky. Môžete sa vyhrať s rôznymi tvarmi, farbami, textúrami či materiálmi a navzájom ich kombinovať, samozrejme pri zachovaní špičkovej funkčnosti. A presne toto ponúka nový produktový rad zásuviek a vypínačovod spoločnosti Schneider Electric.Začnime napríklad farbou. Produktový radponúka štyri farby adokonca až deväť rôznych vzhľadov, ktoré imitujú kameň, drevo, sklo alebo kov. Farby rámčekov a prístrojov možno medzi sebou ľubovoľne kombinovať a vytvárať rôzne variácie, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu vkusu. Môžete sa v celom byte držať jednotnej línie, alebo mať každú izbu v inom štýle. Je len na vás, či uprednostníte industriálnu eleganciu, severský štýl, starobylý vintage alebo prírodný dizajn.Tým však možnosti rozvíjať vlastnú kreativitu ani zďaleka nekončia. Univerzálne krycie rámčeky pre jeden až päť prístrojov môžete namontovať vodorovne vedľa seba, zvisle pod seba, do zapustených aj povrchových krabíc. Krycie rámčekysa navyše dajú skombinovať s mechanizmom so špeciálnou membránou, ktorá bráni vniknutiu vody, takže sa nemusíte báť ich použiť ani v kúpeľni alebo kuchyni v blízkosti umývadla, resp. drezu. Hrany krycieho rámčeka sú zaoblené a presne priliehajú k stene. Ich tvar bol navrhnutý tak, aby sa na nich nezachytával prach a nečistoty.Pri inštalácii nebudete potrebovať ani skrutkovač. Bezskrutkové prevedenie nielenže skracuje čas montáže, ale zaručuje stopercentné uchytenie vodičov. Na zadnej strane nájdete schému zapojenia. Nemusíte mať teda obavu, že by ste niečo pokazili. Rámčeky sa pripevňujú k mechanizmu unikátnym zaklápacím systémom, ktorý zaručuje pevné uchytenie. Takže aj keď zrovna nie ste domáci kutil, rámček sa vám podarí zarovnať aj na krivej stene. Zaoblený profil rámčekov vytvára ilúziu, že sa vypínač vznáša pred stenou, čo vyzerá veľmi elegantne. Spínače i tlačidlá sú dostupné aj vo verziách s modrou orientačnou alebo červenou signalizačnou LED kontrolkou.Ponuku netvoria len vypínače a zásuvky, ale aj USB nabíjačky, držiaky mobilných telefónov, televízne a dátové zásuvky, automatické spínače svetiel s detektorom pohybu, termostaty na reguláciu teploty, žalúziové spínače, ako aj stmievače, ktoré je možné použiť nielen s LED svietidlami, ale aj s bežnými a halogénovými žiarovkami. A to nie je všetko, na rozdiel od bežných otočných stmievačov, sa tieto dajú paralelne prepojiť s obyčajnými tlačidlami a stmievať svetlo z viacerých miest pomocou týchto tlačidiel. Ideálne napríklad pri sledovaní televízie. Produktové rady Sedna pokrývajú všetky funkcie, ktoré si vyžaduje moderná domácnosť.Informačný servis