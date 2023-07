Vyplatenie kompenzácií samosprávam nepočká, podľa Majerského z KDH by mali poslanci začať konať

"Je čas odložiť politické tričká a hry"

Deficit v hodnote 1,5 miliardy eur

21.7.2023 (SITA.sk) - Nie je dôvod ani čas na to, aby vláda odkladala vyplatenie kompenzácií samosprávam. Keby nebolo miest, obcí a žúp, tak by štát v časoch kríz padol na kolená. V tlačovej správe to uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský a dodal, že by mali poslanci prestať dávať veľké vyhlásenia a mali by začať konať.Majerský tak reagoval na dnešné neotvorenie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR k návrhu na prijatie uznesenia o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií.„Mestá, obce a župy opakovane ukázali, že sú schopné pomôcť štátu zvládnuť aj krízové situácie. Dnes, uprostred vážnej krízy, ktorej samosprávy čelia pri vysokých cenách energií, potrebujú, aby poslanci odložili politické tričká a hry," vyhlásilo KDH s tým, že už na začiatku júla upozorňovali, že pre výpadok dane z príjmov fyzických osôb a pre nedostatočné kompenzačné opatrenia posiela vláda samosprávy do deficitov.„Vlani hospodárili obce a kraje so schodkom 420 miliónov eur, tento rok to bude podľa odhadu ministerstva financií 384 miliónov eur a zhruba okolo tejto sumy sa bude pohybovať deficit aj v nasledujúcom období. Samosprávam tak bude v rokoch 2022 až 2025 chýbať celkovo 1,5 miliardy eur," vysvetlilo KDH.