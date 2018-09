Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený. Rôzne je stanovený v pobočkách Sociálnej poisťovne a aj v rôznych kalendárnych mesiacoch. Poberateľ dávky nemocenské ju teda pri dlhodobej práceneschopnosti nemusí dostať každý mesiac v ten istý deň.Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera všeobecne platí, že ak doklady potrebné na výplatu dávky doručí poistenec pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá mu dávku vypláca, do piateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, dávku dostane vyplatenú v termíne od 15. do 20. dňa v mesiaci.Ak doklady doručí po tomto termíne, pobočka mu nemocenskú dávku vyplatí v nasledujúcom výplatnom termíne v prípade, ak má v mesiaci viacero výplatných termínov, alebo až nasledujúci mesiac. Nárok na ňu však poistenec nestratí v žiadnom prípade. Nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu a na základe počtu kalendárnych dní.V minulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne mesačne 116.723 dávok nemocenské, 29.289 dávok materské a 13.164 dávok ošetrovné. V júli 2018 to bolo 110.912 dávok nemocenské, 32.457 dávok materské a 12.293 dávok ošetrovné.