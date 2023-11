Vypočutie Zuriana bolo podľa hnutia Slovensko len divadlo, personálne zmeny sú čistky motivované pomstou (video)

Vypočutie bolo len povinné divadlo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zurian v Bielorusku

2.11.2023 (SITA.sk) - V štvrtok si organizovaný zločin vyberal človeka, od ktorého očakáva, že mu bude v policajnom zbore kryť chrbát. Povedal to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na tlačovej besede po vypočutí kandidáta na šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.„Výboru šéfuje človek, ktorý je v dvoch závažných veciach obvinený a ktorému ide veľmi o tom, aby si akýmkoľvek spôsobom zabezpečil beztrestnosť. Vedome klamal, že istý pán Krajmer nebol na mieste vraždy Jána a Martiny a dobrovoľne odovzdal celý policajný zbor do rúk šéfa nitrianskej mafie Norberta Bödöra,“ povedal Matovič.Pričom narážal na Tibora Gašpara zo Smeru-SD . Podľa neho bolo štvrtkové vypočutie Zuriana len povinné divadlo a rozhodnutie o tom, kto bude šéfovať policajnej inšpekcii, podľa neho už dávno padlo.Dodal, že bolo detinské, ako nechcel priznať osobné prepojenie na ministerku Denisu Sakovú Hlasu-SD . „Všetko nasvedčuje tomu, že Saková, ktorá je súčasťou ‚Hlaso-smeru‘, zločineckej organizácie, ktorá je vyšetrovaná, si povedala, že tohto človeka tam chce mať," domnieva sa Matovič.Predsedu poslaneckého klubu Slovensko Michala Šipoša vyrušilo v prípade Zuriana hneď niekoľko vecí. „Ako môže niekto prísť k bytu za 2 000 eur od mesta Poprad, ďalej to bolo prepojenie na pani ministerku Sakovú z Hlasu, kde sme sa na to pýtali, no odpovede boli nejednoznačné a dokonca mu s nimi pomáhal predseda výboru, ktorý mu dopredu hovoril, že na to nemá odpovedať,“ povedal Šipoš.Ako pokračoval, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) najprv hovoril, že ide o prísne odbornú nomináciu, no nakoniec musel uznať, že žiadna výberová komisia ani nezávislí odborníci ho nevyberali a bola to čistá politická nominácia.„Mňa osobne veľmi vyrušilo aj to, že pán Zurian žil v Bielorusku. Neviem si predstaviť, že ktokoľvek z nás si tam len tak vycestuje, prenajme si byt a nebude nijakým spôsobom spolupracovať s bieloruskými službami,“ dodal Šipoš.Poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel zdôraznil, že v policajnom zbore sa po nástupe nového ministra vnútra Šutaja Eštoka začali čistky.„Nie sú to bežné personálne výmeny, ale čistky motivované pomstou,“ myslí si. Dodal, že jeho osobne Zurian na vypočutí nepresvedčil, no výber šéfa policajnej inšpekcie bude politickou zodpovednosťou ministra vnútra.