Výpoveď atentátnika z Handlovej: Útok plánoval, ale Fica nechcel zabiť, motív mal iný

23.5.2024 (SITA.sk) - Juraj C. , obvinený z pokusu zavraždiť premiéra Roberta Fica , úprimne ľutuje svoje konanie, ale zdôrazňuje, že mieril tak, aby určite neohrozil život poškodeného. Vyplýva to z anonymizovaného uznesenia Špecializovaného trestného súdu , ktorý obvineného vzal do väzby.Uznesenie zverejnila spravodajská televízia TA3 . Juraj C. takisto tvrdí, že dával pozor, aby ani náhodou neohrozil žiadneho človeka v dave, ani ochranku.„Jedná sa o bezprecedentný čin, na ktorý sa obvinený pripravoval určité časové obdobie, plánoval ho, na vykonanie ktorého použil legálne držanú zbraň, ku ktorej si musel zabezpečiť náboje, mal pripravené dva zásobníky s nábojmi, pričom konal s jasným úmyslom spôsobiť poškodenému vážne zranenia ohrozujúce jeho život, poukazujúc na skutočnosť, že poškodený mal zasiahnutú najmä oblasť trupu, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány, pričom tak konal z pomsty z dôvodu nestotožnenia sa s vládnou politikou," uvádza sa v uznesení.Podľa dokumentu Juraj C. v rámci výsluchu uviedol, že nakoľko nesúhlasí s politikou súčasnej vlády, zo zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a nesúhlasí s prenasledovaním kultúrnych a mediálnych pracovníkov, chce, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine a považuje terajšiu vládu za judášsku voči Európskej únii, a tak sa rozhodol, že bude konať.Podľa uznesenia obvinený rany z pištole strieľal hneď za sebou, pričom trafil len Fica. „Boli tam v blízkosti aj jeho ochrankári, ale na tých nemieril ani ich netrafil. Zopakoval, že ....... nechcel zabiť, ale chcel ho zraniť a poškodiť jeho zdravie, mieril na jeho spodnú časť trupu a podľa jeho názoru ho aj trafil do spodnej časti trupu. Dodal, že možno tá vzdialenosť nebola od neho ani dva metre, že to by trafil aj slepý," uvádza sa v uznesení.Motívom jeho konania podľa dokumentu bolo, aby Fico nemohol vykonávať funkciu premiéra. Skutok Juraj C. spáchal strelnou zbraňou, ktorú má v legálnej držbe, a to zbraňou ČZ 75 9 milimetrový kaliber, ktorú má od roku1992. K zbrani mal k dispozícii dva zásobníky, v každom zásobníku bolo asi 10 nábojov.Juraj C. vo výpovedi tiež uviedol, že nikto iný nevedel o tom, čo plánuje, „predsa do toho nebude nikoho zaťahovať".„Uvedomuje si, že konal úplne neprípustne, nemal ublížiť poškodenému. Mal mu radšej odovzdať knihu, ktorú mal pre neho prichystanú. Úprimne ľutuje svoje konanie, ale opakuje, že strieľať vie a mieril tak, aby určite neohrozil život poškodeného. Taktiež dával veľký pozor, aby ani náhodou neohrozil žiadneho človeka v dave, ani ochranku," uvádza sa v uznesení.Juraj C. sa podľa materiálu tiež ospravedlňuje za svoje konanie poškodenému, čo je pripravený mu povedať aj osobne v rámci konania, ak na to bude mať možnosť, a ak nie, určite sa mu ospravedlní písomne.