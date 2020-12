Výpovede Makóa o aktivitách príslušníkov finančnej správy nie sú príjemné čítanie, tvrdí Žežulka

Žežulka chce zlepšiť obraz inštitúcie

Majú mnoho kvalitných ľudí

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Kontrolné orgány finančnej správy budú musieť všetky podozrenia, podľa ktorých mohli jej príslušníci spolupracovať alebo sami organizovať nejakú trestnú činnosť, prešetriť a zistiť, ako sa to vôbec mohlo diať.Uviedol to pre agentúru SITA nový prezident finančnej správy Jiří Žežulka v reakcii na medializované výpovede bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa . Podľa nich sa pracovníci finančnej správy mohli dokonca podieľať na odpočúvaní predstaviteľov vtedajšej opozície."Tak určite to nie je príjemné čítanie," reagoval pre SITA Žežulka na medializované výpovede Makóa. Ako dodal, podobné veci sa však podľa neho nemôžu diať izolovanie bez spolupráce s ďalšími zložkami a taktiež to nikdy nie je o jednom človeku. "Kriminálny úrad, podobne ako ďalšie útvary finančnej správy, momentálne prechádza postupnou reštrukturalizáciou procesov, ktoré boli zavedené a vzbudzujú pochybnosti, aby sa neopakovali," tvrdí. Zabrať však podľa neho musí aj vnútorná inšpekcia zintenzívnením spolupráce s odborom boja proti podvodom a osobným úradom.Žežulka pritom hovorí, že vedel, do čoho pri svojom nástupe do funkcie ide a že vnímanie finančnej správy verejnosťou nie je najlepšie. Vo výpovediach Makóa sa totiž okrem údajného odpočúvania opozície hovorí napríklad aj o účelovom vyťahovaní daňových informácií na predstaviteľov vtedajšej opozície, či zakrývaní ekonomických trestných činov. "Otvorene treba povedať, že pod takýto obraz v spoločnosti sa práve podpisujú aj spomínané medializované prípady, ktoré vyvolávajú pochybnosti o správnom prístupe k výberu daní a cla v minulosti," vraví Žežulka.Prioritou pre nového prezidenta finančnej správy je tak práve zlepšenie obrazu inštitúcie ako takej. "Veľmi mi záleží na medializácii poctivej a úspešnej roboty drvivej väčšiny príslušníkov finančnej správy. Ruka v ruke však musí nasledovať aj zmena interných procesov a organizačnej štruktúry, ktoré zabezpečia, aby sa podobné veci už neopakovali," tvrdí.Pripúšťa pritom, že tieto zmeny sa dotknú aj personálnej štruktúry finančnej správy. Nový prezident si totiž podľa vlastných slov momentálne skladá svoj tím, pričom súčasťou tohto procesu je aj odchod niektorých kolegov, s ktorými sa nezhodol na predstave o vedení finančnej správy. "Musím sa však kolegov na finančnej správe aj zastať, finančná správa má mnoho kvalitných ľudí a ja si poctivú prácu vážim. Určite však nebudem skrývať, že personálne zmeny sa dejú a aj k nim bude dochádzať," dodal.Zmeny by sa mali týkať aj samotných procesov, ktoré majú smerovať k odhaľovaniu ekonomickej trestnej činnosti. "Začali sme aj užšie koordinovať našu činnosť s políciou s cieľom lepšieho odhaľovania a postihovania ekonomickej trestnej činnosti. Pripravujeme odstránenie prekážok, ktoré neumožňovali správcom dane podávať trestné oznámenia priamo policajným orgánom," tvrdí nový prezident daniarov. Ako dodal, finančná správa rozbieha aj lepšiu spoluprácu s prokuratúrou tak, aby už úkony na začiatku boli s vedomím či súhlasom prokurátora. "Čiže rozbehli sme intenzívne zmeny, v tejto chvíli by však bolo neadekvátne hovoriť o detailoch," hovorí Žežulka.