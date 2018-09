Výprava SR chce na MS v džude preniknúť aspoň do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program MS (kvalifikácia od 8.00, finále od 14.00)



štvrtok: muži -60, ženy -48

piatok: muži -66 (Poliak), ženy -52

sobota: muži -73, ženy -57 (Majorošová)

nedeľa: muži -81 (Štancel), ženy -63

pondelok: muži -90 Žilka, Randl), ženy -70

utorok: muži -100 (Hajas), ženy -78

streda: muži +100, ženy +78

štvrtok: miešané tímy

Banská Bystrica 19. septembra (TASR) - Slovenská džudistická výprava piatich mužov a jednej ženy je pred majstrovstvami sveta v azerbajdžanskom Baku (20.-27. septembra) plná odhodlania. Vybojovať v jednotlivých súbojoch čo najviac víťazstiev a preniknúť u niektorých aj do štvrťfinále sa považuje za základný cieľ. Šéftréner Ján Gregor odhaduje, že to bude v nabitej konkurencii síce mimoriadne náročné, no nie nemožné.zvýraznil dôležitosť tréner reprezentácie Ján Gregor.Päť mužov a jedna žena v National Gymnastics Arena, počet, ktorý vystihuje súčasnosť slovenského džuda na vrcholnej úrovni. Ján Gregor pri každom mene vyzdvihol prednosti, z ktorých bude vychádzať úsilie na tatami.Ján Gregor považuje najľahšieho z pätice Mateja Poliaka v -66 za momentálnu jednotku slovenského džuda.Najviac potenciálu sa nahromadilo v hmotnosti do 90 kg s dvoma borcami, aj s Milanom Randlom, ktorý sa objavuje na MS pravidelne od roku 2007 a v 2009 vybojoval najcennejší výsledok slovenského džuda na MS v histórii, keď skončil v Rotterdame piaty. Ján Gregor:Organizátori v hale s päťtisícovou kapacitou ohlasujú účasť 800 mužov a žien zo 129 krajín. Medzi Slovákmi sa o medailách nehovorí, za reálne možnosti považuje Ján Gregor štvrťfinále.Slovenskí džudisti sa naštartovali na Baku vo švajčiarskom Bruggu na septembrovom sústredení.