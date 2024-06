Výrazne nižšia transparentnosť a otvorené dvere korupčníkom, reaguje Remišová na novelu verejného obstarávania

Obmedzené podávanie námietok

19.6.2024 (SITA.sk) - Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú v stredu schválila Národná rada SR, znižuje výrazne transparentnosť v tejto oblasti a otvára dvere korupčníkom a špekulantom.Poslankyňa Veronika Remišová Za ľudí ) tak zareagovala na obsah vládnej novely verejného obstarávania, ktorú s koalíciou podporila aj časť poslancov opozície z KDH „Zároveň obmedzuje možnosť podávať námietky, ak sa účastníkom verejného obstarávania zdá, že tender je zmanipulovaný alebo šitý na mieru," podotkla k zmenám vo verejnom obstarávaní Veronika Remišová.Podľa nej takisto radikálne zdvíha limity zákaziek, pri ktorých nie je potrebné robiť verejné obstarávanie a hrozí, že ich úradníci budú prihrávať spriazneným kamarátom alebo rodine.„K návrhu zákona sme podali aj pozmeňujúce návrhy, ktoré riešia najväčšie problémy v zákone, pretože práve kvôli tomuto zákonu môžeme prísť o milióny eur na predražených a utajených zákazkách, najmä v eurofondoch," dodala Veronika Remišová.Neúspešne navrhla vypustiť časť novely umožňujúcu päťnásobne zvýšiť predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je určujúca pre posúdenie, či sa na ňu zákon vzťahuje alebo nie.Zároveň zvyšuje limit rozhodujúci pre povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa poslať na uverejnenie súhrnnú správu o zákazkách.„Takéto skokové navýšenie by malo za následok skokové zníženie transparentnosti," zdôvodnila poslankyňa.Neprešiel ani jej návrh zachovať ako dostatočný limit 800-tisíc eur pre nemožnosť podať námietky pri zákazkách na uskutočňovanie stavebných prác, a to miesto zvýšenej sumy 1,5 milióna eur.Pri hlasovaní nezískali podporu ani ďalšie pozmeňujúce návrhy opozície, vrátane KDH, ktoré novelu obstarávania ako celok spolu s koalíciou podporilo.Poslanec Ján Hargaš Progresívne Slovensko ) sa snažil získať podporu pre návrh ich hnutia aj pochvalou ministra investícií Richarda Rašiho Hlas-SD ) za pozitívny posun obsahu novely oproti pôvodnému návrhu, ako aj za štandardný proces pri jej rokovaní bez skráteného postupu.Pozmeňujúci návrh by podľa poslanca pomohol samosprávam nad rámec vládneho návrhu a zároveň aj firmám uchádzať sa o zákazky. Zároveň by znížil byrokraciu pri príprave súťaží.„Máme nezmyselný dvojkolový systém prípravy súťaží - zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky a potom samotná súťaž," povedal Ján Hargaš.Posilnením využívania inštitútu negatívnej referencie chceli pomôcť tomu, aby sa z obstarávania dostali firmy, ktoré nemajú dobrý záujem, preukázateľne nevedia dodávať pre štát a majú negatívnu referenciu.