Výrobca elektromobilov Rivian získal nové investície vo výške dva a pol miliardy dolárov

Pribudli noví investori

Vyše dvetisíc zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.7.2020 (Webnoviny.sk) - Startup Rivian, ktorý produkuje elektrické vozidlá, získal nové investície vo výške 2,5 miliardy dolárov (2,2 miliardy eur).Spoločnosť má už kontrakt s Amazonom na výrobu 100-tisíc elektrických dodávok s plánovaným začiatkom od budúceho roka v bývalom závode Mitsubishi v Normale v štáte Illinois.Nedávno predstavila aj nový elektrický pick-up a vozidlo SUV, ktoré by mali byť v predaji už na budúci rok.Spoločnosť v piatok oznámila, že medzi jej novými investormi sú Soros Fund Management, Coatue, Fidelity Management and Research a Baron Capital Group.Firmy Amazon a BlackRock, ktoré investovali už predtým, sa zapojili opäť, uviedol Rivian.Americká automobilka Ford investovala v apríli 2019 do startupu Rivian pol miliardy dolárov s cieľom spoločne vyrábať elektromobily Ford. Amazon investoval vlani vo februári 700 miliónov dolárov.Rivian sústreďuje svoju činnosť najmä v San Jose a Irvine v Kalifornii, má však aj veľké inžinierske a administratívne centrum pri Detroite. Spoločnosť zamestnáva približne 2 300 ľudí.