Výrobca z Partizánskeho začína predaj ochranných rúšok na ústa, zbiera dopyty aj od obcí (foto)

22.3.2020 - Na kritickú situáciu v súvislosti so širiacim sa koronavírusom na Slovensku reagovala aj firma Vulkan Partizánske reorganizáciou troch prevádzok a zamerala sa na produkciu bavlnených ochranných rúšok. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Jozefa Petra by mali vyrobiť tisíce rúšok denne a s distribúciou už mali začať od piatku 20. marca.Ochranné rúška na tvár sú vyrábané zo 100 % bavlny a po použití sa môžu dezinfikovať žehlením alebo aj praním na 60 - 90 stupňov. Tento materiál odporúča aj námestník ministerstva zdravotníctva v Českej republike."Ukazuje sa, že používanie jednorazových rúšok je príliš náročné. A nedajú sa často opakovane používať. Aj my budeme uvažovať nad týmm, aby sme pre obyvateľstvo získali textilné rúška," vyjadril sa Roman Prymula pre webový portál iDNES.cz Vulkan Partizánske a.s. patrí medzi európskych lídrov v oblasti výroby špeciálnej celogumovej, gumolisovanej obuvi a polotovarov. Nadviazal na pôvodný výrobný program ručne vyrábanej špeciálnej obuvi a v súčasnosti patrí medzi najväčších výrobcov obuvi na Slovensku.Ohľadom dopytov sa môžete obrátiť mailom na:Email: ruska@vulkan.sk SMS správa na tel. číslo: 0911232484 Správa na instagram: @vulkanpartizanske.Ochranné rúška na ústa je možné kúpiť aj osobne v Bratislave na Kollárovom námestí 20. Otváracie hodinu sú od 11:00 do 13:00.Okrem ochranných rúžok sú v ponuke aj ochranné gumové topánky, gumáky. Vulkan Partizánske spúšťa aj mobilný predaj, pojazdnú predajňu. Začína v nitrianskom kraji. Odporúča, aby ich kontaktovali starostovia obcí ohľadom dohodnutia termínu a miesta príjazdu.