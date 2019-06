Výrobcovia liehovín v EÚ budú uvádzať na etiketách údaje o kalóriách

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 29. júna (TASR) - Výrobcovia liehovín v Európe oznámili, že plánujú uvádzať na liehovinách aj údaje o kalóriách a prísadách. Dôvodom je čoraz väčší záujem spotrebiteľov o zdravší životný štýl, na čo už zareagovali regulačné úrady a nakoniec aj samotní výrobcovia.Alkoholické nápoje mali výnimku z pravidiel Európskej únie (EÚ) o označovaní, ktoré platia pre všetky ostatné potraviny a nápoje. Európska komisia však už vyzvala aj toto odvetvie, aby vypracovalo plán na svoju reguláciu vzhľadom na všeobecný záujem spotrebiteľov o zdravšie stravovacie a pitné návyky.Podľa európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC čelí starý kontinent kríze obezity, preto je potrebné označovať obsah kalórií aj v prípade alkoholu.V marci 2018 prišiel tento sektor s iniciatívou uvádzať viac informácií o energetickej hodnote a zložkách liehovín, ale najmä on-line. Kritici však upozornili, že v takom prípade nemusia byť dostupné pre všetkých spotrebiteľov.Obchodné združenie Spirits Europe, ktoré zastupuje národné organizácie a nadnárodné spoločnosti, začiatkom mesiaca podpísalo memorandum o porozumení, v ktorom sa sektor liehovín zaviazal poskytovať informácie o energetickej hodnote na etikete. Úplný zoznamom zložiek a podrobnejšie informácie o konkrétnom výrobku budú on-line. Táto nezáväzná dohoda sa nevzťahuje na víno a pivo.Memorandum o porozumení podpísalo 31 národných organizácií a šesť výrobcov liehovín: Diageo, Pernod Ricard, Moët Hennessy, Remy Cointreau, Bacardi-Martini a Beam Suntory. Talianske Campari, Brown-Forman a Edrington ho nepodpísali.uviedol Christian Porta, prezident Spirits Europe a riaditeľ divízie globálneho podnikania spoločnosti Pernod Ricard.Označovanie by malo nadobudnúť účinnosť do šiestich mesiacov, teda v decembri 2019, pre všetky nové vyrobené fľaše.Na etiketách sa bude uvádzať energetická hodnota 100 mililitrov nápoja ako pri štandardných nápojoch, a tiežPodľa memoranda o porozumení do konca roka 2020 by mala mať každá štvrtá fľaša na trhu v EÚ na etikete údaje o energetickej hodnote. Do konca roka 2021 by sa ich počet mal zvýšiť na 50 % a do konca raka 2022 na 66 %.Signatári budú spolupracovať s Komisiou na monitorovaní vplyvu a efektívnosti tohto rozhodnutia.