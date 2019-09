Výrobcovia piva: Teplé leto prebudilo pivný apetít Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 23. septembra (TASR) - Leto je pre pivovary najvýznamnejším obdobím. Počas leta vypijú Slováci takmer 65 % celkovej ročnej spotreby piva. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS).uviedla Jana Shepperd, prezidentka SZVPS.Podľa nej sa opäť potvrdilo, že počas leta dominuje záujem o čapované pivo a v kategórii alkoholických pív predovšetkým o desiatku.spresnila.Slováci sú, na rozdiel od českých susedov, podľa Shepperd ochotnejší skúšať rôzne pivné novinky a chute.spresnila Shepperd.Je to podľa nej určite aj vďaka uvedomelejšiemu životnému štýlu Slovákov, ktorí stále častejšie radšej siahnu po nealko nápojoch prírodného charakteru - bez konzervantov, umelých farbív a sladidiel – ktorými nealko pivá a radlery sú.Upozornila, že pri ochutených radleroch bola aj toto leto jednoznačne najobľúbenejšia príchuť citrón. Veľký záujem zaznamenali aj radlery so zníženým obsahom cukru. Pivovary ponúkli spotrebiteľovi zároveň množstvo noviniek. Toto leto si Slováci vychutnali radlery nevšedných kombinácií ovocia a aromatických byliniek, ako napríklad višňa, hrozno, grep s rozmarínom, čučoriedka so šalviou či radler s chuťou coly pridaním prírodného kolového orieška.Zdôraznila, že počas leta sa tiež potvrdil trend, ktorý je zreteľný už dlhší čas, a to je záujem spotrebiteľov o prémiové, remeselné pivá a pivné špeciály.dodala Shepperd.