Výrobky TAURIS excelovali na medzinárodnej výstave Danubius Gastro 2025

31.1.2025 (SITA.sk) - Delikátne pastrami z jeleňa od mäsiarskych majstrov spoločnosti TAURIS aj novinka medzi majonézovými šalátmi s praženou cibuľkou oslnili na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. "Aj keď naše výrobky bývajú už tradične odmeňované na tomto významnom podujatí, ocenenia neberieme ako samozrejmosť. Práve naopak, každý rok sa snažíme dodržiavať vysokú latku kvality, ktorú sme si nastavili. A zároveň sa usilujeme o to, aby sme prichádzali na trh aj s pozoruhodnými novinkami, ktorými môžeme zaujať," hovorí prezident holdingu ECO – INVESTMENT Milan Fiľo, do ktorého portfólia patrí aj TAURIS.Výrobky spoločnosti TAURIS a RYBA Košice si na veľtrhu Danubius Gastro vyslúžili ocenenie už po siedmykrát. "Za tento úspech by som sa veľmi rád poďakoval všetkým spolupracovníkom. Bez ich úsilia, zanietenia a námahy by nebol možný. Verím tiež, že tak ako naše výrobky zaujali odbornú porotu, získajú si obľubu aj u zákazníkov," dodáva Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS.Exkluzívne pastrami z jeleňa od TAURIS-u ulahodí nielen výzorom ale aj nezameniteľnou chuťou. Je vyrobené z tých najlepších častí zveriny. Čistá roštenka z daniela a jeleňa sa opracúva masírovaním (kedy sa prepája surovina so soľou a zmesou korenín) a následne sa obalí v zmesi čierneho korenia a koriandru, zaúdi sa dymom z bukového dreva a ešte sa tepelne opracuje. Veľmi chutné a nemenej efektné je servírovanie v sendviči, žemli, alebo na obloženom chlebíčku.Do portfólia spoločnosti TAURIS pritom patrí aj firma RYBA Košice. Ďalšie ocenené produkty pochádzajú práve z jej kuchyne. PIKNIK Exklusiv Lahôdkový šalát s praženou cibuľkou je totiž novinkou medzi majonézovými šalátmi. Jeho súčasťou je vylepšená vlastná majonéza a obohatený je o kvalitnú a ikonickú ZIPSER šunku Originál. V kombinácii so zmesou zeleniny sa vynikajúco hodí na raňajky alebo desiatu k čerstvému pečivu.Spoločnosti Tauris sa zároveň podarilo obhájiť aj prvenstvo v kreatívnom a profesionálnom stvárnení expozície. Degustačný stánok ponúka to najlepšie z portfólia spoločnosti a výrobky plné chutí a vôní si môžu návštevníci počas konania výstavy nakúpiť za zvýhodnené ceny.Chutné a čerstvé mäso a tiež rôzne mäsové výrobky od spoločnosti TAURIS je možné nájsť v sieti viac ako 100 značkových predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka a tiež v rôznych obchodných reťazcoch po celom Slovensku. Značke TAURIS Slováci dôverujú aj vďaka zisku niekoľkých ocenení Najdôveryhodnejšia značka. Mnohým sú dobre známe výrobky ako napríklad Zipser párky, Zipser šunka, Zipser saláma, či Toreádor saláma. Spoločnosť však okrem kvalitného bravčového či hovädzieho mäsa prináša na pulty predajní aj divinu zo zvierat chovaných na Slovensku. Pre tento druh mäsa vytvorila aj samostatný produktový rad Zverina. Zákazníci tak môžu ochutnať napríklad špeciálnu zverinovú salámu Jelení fuet, či Daniel salámu alebo Diviak salámu a tiež aj chutné zverinové klobásky.Spoločnosť RYBA Košice ponúka na pultoch predajní po celom Slovensku rôzne rybacie výrobky a tiež lahôdkové produkty. Dnes už ikonická je napríklad jej Treskoslovenská treska, ktorá je na trhu viac ako 70 rokov.