Výrobný sektor eurozóny klesol v septembri najprudšie od roku 2012

Londýn 1. októbra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla v septembri najprudšie od roku 2012. Výrazne sa znížili nové objednávky a produkcia.Finálny index nákupných manažérov (PMI) firmy IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny v septembri padol na 45,7 bodu zo 47 bodov v auguste. Konečné čísla sú tak o niečo lepšie než prvý odhad, ktorý počítal so 45,6 bodu. Index sa tak pohybuje hlboko pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie, a nachádza sa najnižšie od októbra 2012.Septembrový PMI signalizuje, že výkon výrobného sektora klesá kvartálnym tempom prekračujúcim 1 %. To znamená, že sektor bol výraznou brzdou expanzie ekonomiky eurozóny v 3. kvartáli, uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson.Nové objednávky klesli najprudšie od októbra 2012, keď sa oslabil domáci aj zahraničný dopyt. Produkcia takisto padla najviac od roku 2012. To malo negatívny vplyv na zamestnanosť v sektore, ktorá sa znížila najviac od apríla 2013. Očakávania sa v porovnaní s augustom príliš nezmenili, keď klesli na najnižšiu úroveň od novembra 2012.Hlboko v recesii zostáva nemecký výrobný sektor, ktorý klesol najprudšie od finančnej krízy v roku 2009. PMI pre nemecký výrobný sektor padol na 41,7 bodu zo 43,5 bodu. PMI pre francúzsky výrobný sektor klesol na 50,1 bodu z 51,1 bodu.