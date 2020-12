Výrobu automobilov na Slovensku výrazne poznačil koronavírus, produkcia sa prepadla až o 20 percent

Školstvo je rizikovým faktorom

Peniaze z plánu obnovy treba využiť

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Výroba áut sa na Slovensku v tomto roku medziročne prepadne o asi 20 percent. Také sú prvotné odhady Zväzu automobilového priemyslu SR . Vlani pritom Volkswagen Slovakia Jaguar Land Rover vyprodukovali viac ako 1 100 000 automobilov. Dôvodom poklesu je pandémia koronavírusu a jarné prerušenie výroby vo všetkých našich automobilkách.”Automobilky v súčasnosti bežia na plný výkon a ich dodávatelia s nimi. Veríme, že tomu tak bude aj naďalej a neovplyvnia nás žiadne opatrenia. No v marci a apríli boli výroby zastavené. Tento deficit sa už nedá dobehnúť, takže očakávame pokles oproti roku 2019, ktorý bol rekordný, približne o 20 percent,“ uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár zväzu Ján Pribula V roku 2021 pritom sektor očakáva ústup problémov spôsobených koronakrízou, no na druhej strane sa obáva nastavenia budúcej spolupráce medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.Automobilový priemysel bol uplynulý rok podľa Pribulu ovplyvnený najmä celosvetovou pandémiou. Prekonanie všetkých dôsledkov koronakrízy preto považuje za hlavnú výzvu celého odvetvia na rok 2021. “Následne je potrebné vytvárať na Slovensku podmienky na podporu a rozvoj investícií, zvyšovania konkurencieschopnosti a zlepšovanie podnikateľského prostredia tak, aby sme pre naše odvetvie zabezpečili jeho udržateľnosť,” doplnil.Za najväčšie hrozby budúceho vývoja považuje zväz politické ambície na znižovanie emisií a ich neustále a zásadné zmeny, ako rizikový faktor vníma aj slovenské školstvo a dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.Okrem nich upozornil Pribula aj na problémy plynúce z nezvládnutia procesov súvisiacich s plánom obnovy.“Európske štáty plánujú využiť prostriedky napríklad aj na rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá. Samotná Európska komisia takéto smerovanie prostriedkov fondu obnovy podporuje a zároveň plánuje zavedenie povinných kvót pre členské štáty na budovanie napájacích bodov pre alternatívne palivá. Slovensko je na chvoste Európy v počte nabíjacích staníc. Ak vstúpia do platnosti kvóty a my nevyužijeme prostriedky z plánu obnovy, tak ich raz budeme musieť zaplatiť zo štátneho rozpočtu,” upozornil Pribula.