Výročia 28. októbra boli v tieni Mníchova či invázie

Na snímke rubová strana striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur Vznik Československej republiky - 100. výročie, ktorú vydala Národná banka Slovenska v Bratislave 23. októbra 2018. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. októbra (TASR) - Na Slovensku už dlhší čas prebieha diskusia, či má byť 28. október štátnym sviatkom. Jednorazovo sa ním stal 30. október, teda 100. výročie prijatia Martinskej deklarácie, zatiaľ čo výročie vzniku ČSR ostáva pamätným dňom. Osud tohto dátumu bol počas uplynulých 100 rokov rôznorodý.Počas prvej Československej republiky išlo o deň pracovného pokoja, teda sa 28. októbra nesmelo pracovať.povedal v Českej televízii český historik Jan Rychlík.Podľa jeho slov, aj keď za prvej republiky panovala všeobecná zhoda, že je 28. október významným dátumom, ľavicové sily a najmä komunisti ho považovali za prevrat, po ktorom mala podľa želaní robotníkov nasledovať sociálna revolúcia. Ibaže žiadna nenastala. Dokonca v roku 1925 podali komunisti v parlamente návrh zákona, ktorý 28. október nepovažoval za sviatok, zato by sa oslavovali Deň Lenina, Deň Karola Marxa, namiesto Vianoc by sa oslavoval Slnovrat, a namiesto Veľkej noci by boli Jarné sviatky.Odťažitý vzťah mala k 28. októbru aj početná nemecká menšina, ktorá mala v Československu viac než 23-percentný podiel, v Čechách, na Morave v Sliezsku dokonca približne tretinový.Veľké prípravy sa konali v roku 1937 na 20. výročie vzniku ČSR, ktoré sa malo oslavovať v roku 1938. Pripravovalo sa viacero kníh, súčasťou osláv bol aj 10. Všesokolský zlet na prelome júna a júla. Ibaže mesiac pred oslavovaným dátumom, 29. a 30. septembra, prišiel Mníchov. Po Mníchovskej dohode bolo všetko inak. Vtedajšia vláda premiéra Syrového rozhodla, že žiadne oslavy nebudú a 28. október 1938 bol normálnym pracovným dňom. Iba na Pražskom hrade sa konala slávnosť, kde Syrový ako zastupujúci prezident – namiesto Edvarda Beneša – vykonal prehliadku čestnej jednotky, prijal členov vlády a v Lánoch potom položili veniec na hrob Tomáša G. Masaryka. Veľmi dobre vystihol atmosféru týchto chvíľ titulok úvodníku v Lidových novinách: Slávnosť v slzách.Naopak, pompézne boli prvé povojnové oslavy 28. októbra 1945. Až do roku 1951, teda ešte tri roky po tzv. Víťaznom februári v roku 1948, sa oslavoval vznik republiky ako jeden z dvoch štátnych sviatkov – tým druhým bol 9. máj, koniec druhej svetovej vojny. Od roku 1951 ostáva 28. október dňom pracovného pokoja ako Deň znárodnenia.Neskôr, 28. októbra 1968, prijal parlament zákon, ktorým sa Československo menilo na federáciu. Počas normalizácie, v roku 1975, sa tak zmenil tento deň nasviatok – vznik ČSR, Deň znárodnenia a Deň vzniku Československej federácie. Ale už nie ako deň pracovného pokoja, ale obyčajný pamätný deň. Až po roku 1988 sa 28. október stal opäť štátnym sviatkom pod novým názvom Deň nezávislosti.Počas komunistického režimu prevládala téza, že pre vznik Československa bola rozhodujúca Veľká októbrová socialistická revolúcia. "Bez 7. novembra by nebolo 28. októbra," hlásali nápisy vo výkladoch. A v tomto duchu učil deti aj dejepis pre 7. ročník základnej školy.Podľa neho boli napríklad československé légie zneužité na boj proti sovietskej vláde a za obnovenie kapitalizmu v Rusku. Napokon, samotného 28. októbra 1918 len-len že nedošlo k socialistickej revolúcii:Nová Československá republika podľa učebnice bola dôležitým medzníkom, no keďže jej zakladatelia vtlačili buržoázny charakter, nemohol nový štátHistorik Josef Tomeš z Masarykovho ústavu Akadémie vied k výročiam vzniku ČSR pre Českú televíziu povedal: