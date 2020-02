Výročie vraždy novinára Jána Kuciaka si pripomenú v desiatkach miest na Slovensku aj vo svete

Stretnutia v Prahe či v Melbourne

Zapálenie sviečky za Jána a Martinu

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Pri príležitosti druhého výročia vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú naplánované viaceré spomienkové podujatia. Iniciatíva Za slušné Slovensko pripravila v deň výročia vraždy 21. februára zhromaždenia s názvom „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ vo viac ako 50 mestách na Slovensku.V Bratislave sa bude konať zhromaždenie na Námestí slobody so začiatkom o 17:00. V rovnakom čase bude napríklad aj zhromaždenie v Košiciach pri Dolnej bráne. Spomienkové stretnutia sú naplánované aj v zahraničných mestách, a to napríklad v Aucklande, Melbourne, Brne, Prahe či Viedni.„Veľmi si vážime, že toľkým záleží na pamiatke Jána a Martiny, na slušnom a spravodlivom Slovensku. Nezabúdame. Pokračujeme. Spoločne to zvládneme,“ vyzýva iniciatíva na sociálnej sieti.Druhé výročie vraždy novinára si pripomenie aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Vo štvrtok o 12:30 organizuje vo vestibule Národnej rady SR pri tejto príležitosti pietnu spomienku. Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu parlamentu Martina Klusa a zúčastnia sa na ňom poslanci za SaS a demokratickú opozíciu.Liberáli plánujú aj druhé podujatie. V piatok 21. februára ešte pred oficiálnymi zhromaždeniami iniciatívy Za slušné Slovensko organizujú spomienkovú udalosť. Tá začne o 14:00 na Námestí SNP v Bratislave zapálením sviečky za Jána a Martinu. Program podujatia následne začne o 16:00 a vystúpia na ňom aj rodičia zavraždených. Na zhromaždení sa plánuje zúčastniť aj strana Za ľudí Za slušné Slovensko bude okrem zhromaždení spoluorganizovať spolu s ďalšími iniciatívami od 21. do 28. februára Týždeň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, počas ktorého usporiadajú množstvo podujatí po celej krajine.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s podnikateľom Marianom Kočnerom.V súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s Marianom Kočnerom, Alenou Zsuzsovou, Petrom Marčekom a Tomášom Szabom, ktorí sú obžalovaní z objednávky, sprostredkovania a vykonania vraždy. Peter Marček je pritom vyčlenený na samostatné súdne pojednávanie.