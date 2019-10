Výročnú rozpravu VZ OSN uzatvárali aj Severná Kórea a Afganistan

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Tohtoročná všeobecná rozprava Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) sa skončila v pondelok v New Yorku vystúpeniami predstaviteľov zvyšných krajín, medzi ktorými boli aj Severná Kórea či Afganistan. Prejavy odzneli období, ktoré je pre obe tieto krajiny chúlostivé, komentovala tlačová agentúra DPA.Stály zástupca Severnej Kórey pri OSN Kim Song hovoril ona Kórejskom polostrove, ktorý podľa neho "možno celý pripísať politickým a vojenským provokáciám vykonaným Spojenými štátmi" a ichvoči Pchjongjangu. Vyjadril sa tak po tom, ako doterajšie summity severokórejského vodcu Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nepriniesli konkrétne dohody o jadrovom odzbrojení Severnej Kórey.Afganský diplomat Hamdulláh Mohib, ktorý má v Kábule funkciu národno-bezpečnostného poradcu, na pôde VZ OSN zablahoželal trom miliónom Afgancov k účasti prezidentských voľbách z uplynulej soboty, keďAdresoval tiež odkaz radikálnemu hnutiu Taliban a jehoako páchateľom násilia:Mohib vystúpil v New Yorku niekoľko týždňov po tom, ako stroskotali mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Talibanom.Všeobecná rozprava VZ OSN sa konala na úvod jeho 74. zasadnutia, ktoré sa začalo už skôr v tomto mesiaci, a to v čase poznačenom neistotou okolo svetového obchodu, klimatickej zmeny a napätia medzi Saudskou Arábiou a Iránom.Významnými momentmi počas samotnej rozpravy bolo zriadenie výboru pre vypracovanie novej ústavy Sýrie alebo podpis predbežnej obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Japonskom. Pozornosť médií sa sústredila aj na twitterovú roztržku medzi Trumpom a švédskou klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou, ale aj na Trumpov prejav, v ktorom kritizovala obvinil Irán z nedávnych útokov na ropné zariadenia v Saudskej Arábii, zhrnula DPA.Okrem Severnej Kórey a Afganistanu dostali v pondelkovej záverečnej časti rozpravy priestor aj Kanada, Thajsko či Srí Lanka.