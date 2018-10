Vyrovnal sa legende: Hamšík odohral v drese Neapola 511. zápas

Na archívnej snímke Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 29. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol nedokázali pretaviť svoju výraznú prevahu na víťazstvo v nedeľňajšom zápase 10. kola talianskej Serie A proti AS Rím. Domáci, v základnej zostave so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom, remizovali na štadióne San Paolo 1:1. Bod pre "Partenopei" zachránil až gólom v 90. minúte striedajúci Dries Mertens.Tridsaťjedenročný Hamšík bol na ihrisku do 75. minúty.citovala Hamšíka jeho webstránka.Ikona SSC si pripísala už svoj 511. súťažný duel v drese tímu spod Vezuvu. Hamšík tak vyrovnal rekord Giuseppeho Bruscolottiho.dodal slovenský stredopoliar.O úvodný presný zásah nedeľňajšieho stretnutia sa postaral v 14. minúte hosťujúci Stephan El Shaarawy. Hráči Neapola boli v ďalšom priebehu výraznejšie aktívnejší ako "vlci". Navyše rozhodcovia v druhom polčase neuznali domácim dva góly, v oboch prípadoch bol v ofsajdovej pozícii Mertens. Belgický útočník sa napokon dočkal v 90. minúte a zariadil deľbu bodov.citovala Mertensa agentúra AP.Kouč hostí Eusebio Di Francesco uznal, že zverenci trénera Carla Ancelottiho si nezaslúžili prehrať. "Musím povedať, že remíza je spravodlivá. Inkasovaný gól v 90. minúte nás však mrzí. V prvom polčase sme hrali dobre, no domáci nás postupne zatlačili a z celkového hľadiska si vyrovnanie na konci zaslúžili."Neapol zostal v tabuľke na 2. mieste, na vedúci Juventus stráca šesť bodov. Predstihnúť ho však ešte môže milánsky Inter, ktorý v pondelok nastúpi v dohrávke na pôde Lazia Rím. "Vlci" sú na 8. priečke so 7-bodovou stratou na SSC.