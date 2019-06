Vyrovnaný rozpočet ohrozujú viaceré faktory, tvrdia analytici

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovensku sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť v tomto roku vyrovnané hospodárenie tak, ako počíta schválený rozpočet verejnej správy. Očakávajú to analytici. Pod horší vývoj verejných financií sa podpíše pravdepodobne výpadok nedaňových príjmov, ale i spomalenie rastu v eurozóne.Na možné nedosiahnutie vyrovnaného rozpočtu upozornila vládu Národná banka Slovenska, Európska komisia, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).uviedol analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana. Schválenie balíčka opatrení za 500 miliónov eur bez adekvátneho zníženia iných výdavkov je podľa neho dôkazom toho, že vyrovnaný rozpočet nie je skutočným cieľom vlády.podotkol Ďurana.Podľa analýzy RRZ deficit verejných financií v roku 2019 môže skončiť na úrovni 0,93 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto vyrovnaného rozpočtu.priblížil senior analytik Tatra banky Juraj Valachy. Problematický podľa neho môže byť vývoj nedaňových príjmov.upozornil Valachy. Zároveň doplnil, že pod zhoršenie salda deficitu sa podpísalo aj podhodnotenie výdavkov zo strany vlády ako napríklad vysokého rastu výdavkov nemocenského poistenia, dávky v nezamestnanosti, ako aj navýšenia vianočného príspevku pre dôchodcov.spresnil Valachy.Vyrovnané hospodárenie neočakáva ani analytik ČSOB Marek Gábriš.vyčíslil Gábriš. Pod horšie hospodárenie by sa podľa neho mohli tiež podpísať viaceré faktory.vysvetlil Gábriš.Rezort financií však bol po kritike RRZ či EK optimistický. Viackrát v súvislosti s vývojom hospodárenia zopakoval, že Program stability počíta v najbližších rokoch s vyrovnaným rozpočtom. Nevylúčil však vplyv rizík. Po úprave odhadu rastu ekonomiky, ktorý by mal v tomto roku zvoľniť o 0,3 bodu na 3,5 %, však upozornil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na to, že najlepšie obdobie sa nateraz skončilo. Makroprognóza počíta s viacerými rizikami, ktoré ovplyvnia ďalší rast HDP Slovenska. Najväčším z nich zostáva spomalenie ekonomiky eurozóny, stupňujúci sa protekcionizmus v medzinárodnom obchode a tvrdý brexit bez dohody.V najbližších týždňoch zverejní ministerstvo prognózu daňových príjmov.dodal Ďurana.