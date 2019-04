Vyše 100 Slovákov prišlo do Bruselu potvrdiť, že Slovensko stojí o EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 10. apríla (TASR) - Skupina 112 mladých Slovákov zo stredného, východného i západného Slovenska, podporujúcich iniciatívu Za slušné Slovensko, uskutočnila v priebehu utorka menšie turné po inštitúciách EÚ v Bruseli. Organizátori tohto podujatia vo večerných hodinách v rámci stretnutia so Slovákmi zdôraznili, že cieľombolo podnietiť záujem mladých Slovákov o EÚ a o nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu.Zástupcovia iniciatívy Juraj Šeliga a Karolína Farská v rozhovore pre TASR uviedli, že Brusel, hlavné mesto EÚ, si vybrali zámerne, lebo aj takto chceli začať mobilizačnú kampaň k eurovoľbám (23.-26. mája).vysvetlil Šeliga. Podľa jeho slov kampaň vznikla aj preto, lebo Slovensko bolo v posledných troch eurovoľbách vždy posledné z hľadiska volebnej účasti." dodal.Ďalším motívom pre výjazd mladých Slovákov do Bruselu bola skutočnosť, že Slovensko tohto roku oslávi 15. výročie vstupu do EÚ a podľa Šeligu treba stále pripomínať, že "" a Slovensko je vďaka tomu lepší a modernejší štát. Už aj preto, že sa množia kritické hlasy na adresu členstva SR v Únii.Farská pripomenula, že početná skupina mladých Slovákov navštívila Európsku komisiu, kde sa stretla aj s českou eurokomisárkou Věrou Jourovou. V Európskom parlamente (EP) hovorili členovia tejto skupiny so slovenskými europoslancami a stretli sa s podpredsedníčkou EP Mairead McGuinessovou i s holandskou liberálnou poslankyňou Sophie in 't Veldovou. Tá dobre pozná súčasné pomery na Slovensku, lebo bola členkou všetkých kontrolných misií Európskeho parlamentu, ktoré boli vytvorené po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Poslednou z bruselských akcií bolo podľa Farskej slov stretnutie účastníkov tejto akcie s krajanmi pôsobiacimi v Bruseli. Prišli na Schumanovo námestie, aby dali najavo, že nie sú len Slováci, ale zároveň aj Európania.vysvetlila zámer tohto stretnutia.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.