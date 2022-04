Vyše 200 nápadov na zlepšenie života v komunitách získa opäť grant od Tesca

105 kultúrnych podujatí



58 ihrísk



199 vzdelávacích aktivít



154 úprav verejných záhrad a parkov



13 detských táborov



21 pomocí pre útulky pre zvieratá



8 aktivít na ochranu včiel



Zdroj: Tesco, SR



4.4.2022 (Webnoviny.sk) -"Veľmi nás teší, že začíname už druhú dekádu v poskytovaní podpory pre komunitné projekty v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tesco potvrdzuje, že je stabilným partnerom komunít, ktoré len prostredníctvom tohto programu podporilo sumou viac ako 1,5 milióna eur. Sumu doteraz využilo vyše 1 800 projektov na zlepšenie života vo svojom okolí. Veríme, že 11. edícia bude rovnako úspešná ako tie predchádzajúce a opäť pomôžeme skvalitniť život v regiónoch na Slovensku," vysvetľujeProjekty na zlepšenie svojho okolia môžu online formou prihlasovať neziskové organizácie, školy, škôlky, obce aj mestá, ktoré chcú podporiť jedinečnosť svojej komunity. Šancu majú projekty ako parky, bylinkové záhradky, bábkové divadlá, knižnice, lavičky, kurzy nordic walkingu, včelie úle či prednášky o zdravom životnom štýle a množstvo ďalších nápadov. Príležitosť dostanú i projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou v dôsledku koronakrízy, ako aj situácie na Ukrajine. Víťazi doterajších edícií a ich projekty sú pre inšpiráciu na webstránke grantového programu O výške podpory vybratých 231 projektov rozhodnú v lete zákazníci hlasovaním žetónmi vo všetkých predajniach Tesca po celom Slovensku. Projekt s najviac hlasmi v konkrétnom obchode získa podporu vo výške 1 300 eur, na druhom mieste získa 600 eur a na treťom 300 eur. Za desať edícií ľudia projektom darovali viac ako 30 miliónov hlasov! Vlani tretinu hlasov získali projekty zamerané na zdravie a šport, ďalšia tretina hlasov šla na vzdelávacie projekty a pätinu hlasov získali projekty zamerané na rozvoj kultúry.Z prihlásených nápadov vyberá v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskových organizácií 231 najlepších projektov."Veľmi nás teší, že sme ako partner súčasťou grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame už od jeho prvej edície. Jeho jedinečnosť a veľký význam pre život komunít po celom Slovensku nás oslovili už na začiatku spolupráce a je úžasné vidieť, koľko pozitívnych zmien priniesli všetky projekty, ktoré boli vďaka finančným grantom od Tesca zrealizované. V Nadácii Pontis vždy radi podporíme projekty, ktoré dokážu priniesť cielenú a efektívnu podporu komunitám. Práve preto sa tešíme, že prekračujeme ďalší dôležitý míľnik – grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame úspešne vstupuje už do svojej 11. edície a my môžeme byť pri tom," hovorí, ktorá je súčasťou odbornej poroty grantu.