Vyše 940-tisíc domácností odpoja od elektriny z obáv pred vetrom

Los Angeles 27. októbra (TASR) - Kalifornská energetická spoločnosť v sobotu oznámila, že vypne elektrinu približne 940.000 domácnostiam na severe amerického štátu z obavy pred očakávaným silným nárazovým vetrom, ktorý by mohol strhnúť elektrické vedenie a jeho poškodením ešte viac rozšíriť aktívny požiar. Informovala o tom agentúra DPA.Severnú Kaliforniu sužuje rozsiahly požiar, kvôli ktorému v sobotu evakuovali 50.000 obyvateľov. Podľa hasičov ide o najrozsiahlejšiu evakuáciu v histórii regiónu.uviedla spoločnosť Pacific Gas & Electric vo svojom tlačovom vyhlásení v piatok. Podľa predpovede by pritom rýchlosť vetra mala dosiahnúť viac než 112 km/h.tvrdí firma.Elektrinu začnú vypínať postupne v 36 okresoch, pričom výpadok by mal trvať až do pondelňajšieho poobedia.Tento plán sa však nepozdáva kalifornskému guvernérovi Gavinovi Newsomovi, ktorý považuje odstavenie okresov od elektriny za "neprípustné". Takisto oznámil, že štát Kalifornia vyčlenil 75 miliónov dolárov (68 miliónov eur) pre postihnuté oblasti.