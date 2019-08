Vyše polovica Európanov využívajúcich internet kupuje dovolenky online

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Vyše polovica Európanov, ktorí využívajú internet, nakupuje a bookuje dovolenky online. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat využívajú túto formu najčastejšie Luxemburčania (73 %), Fíni (65 %) a Nemci (64 %).Možnosť kupovať letenky, rezervovať si ubytovanie, alebo objednať dovolenku cez internet využili vlani najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, a to až 55 % Európanov v tejto vekovej kategórii. Naopak, najmenej sa to deje u starších ľudí vo veku 65 až 74 rokov, tam je to necelých 47 %. Najmenej obľubujú túto formu mladí vo veku 16 až 24 rokov, a to len niečo vyše 41 %.uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.Slováci sa postupne doťahujú na priemer Európskej únie. Vlani až 18 % Slovákov využilo zdieľané ubytovanie doma či v zahraničí. V Čechách iba 5 % ľudí využíva túto formu ubytovania. Podobne ako v Česku sú na tom ľudia na Cypre, iba 3 % ľudí využíva zdieľané ubytovanie, v Litve (7 %), Grécku, Rumunsku a Slovinsku (všetky 8 %), či v Bulharsku (9 %).dodala analytička.