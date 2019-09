Vyše polovica Nemcov si myslí, že demokracia v krajine je ohrozená

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. septembra (TASR) - Viac než polovica Nemcov sa domnieva, že demokracia v ich krajine je ohrozená, pričom veľkú časť týchto obáv vyvoláva vzostup pravicového extrémizmu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti YouGov, o ktorých vo štvrtok informovala agentúra DPA.S tvrdením, že demokracia je vystavená nebezpečenstvu, súhlasilo 53 percent opýtaných. Až 79-percentný podiel tvorili v tejto skupine podporovatelia pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tá v posledných rokoch výrazne posilnila svoje postavenie na nemeckej politickej scéne a v súčasnosti je najväčšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme. Jej predstavitelia sa často sťažujú, že médiá a ostatní politici k nej pristupujú nespravodlivo.Pravicový extrémizmus sa umiestnil so 47 percentami na prvej priečke zoznamu faktorov vnímaných ako hrozba pre demokraciu. Pravicový populizmus a migrácia nasledujú na spoločnej druhej priečke a poukázalo na ne 27 percent respondentov. Ľavicový extrémizmus či Spojené štáty vyvolávajú obavy u 22 percent opýtaných.Nemecká pobočka YouGov uskutočnila tento prieskum na vzorke 2020 osôb v období od 22. augusta do 1. septembra. Výsledky zverejnila pred nadchádzajúcim Medzinárodným dňom demokracie, ktorý pripadol na 15. septembra.