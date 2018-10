Vyšetrenia vraždy J. Kuciaka je prioritou polície a prokuratúry

Ján Kuciak s priateľkou Martinou Kušnírovou. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 5. októbra (TASR) - Trestná vec poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je naďalej prioritou polície a prokuratúry. Ich eminentným záujmom je dôsledné objasnenie tohto trestného činu. V piatok to uviedla pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.zdôraznila ďalej Predajňová.GP SR zároveň prosí zástupcov médií, aby rešpektovali, že trestné konanie, v ktorom by mal prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky vystupovať ako poškodený, je len na začiatku.povedala hovorkyňa.uzavrela Predajňová.Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej boli vo štvrtok (4.10.) doručené na Najvyšší súd (NS) SR. Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť.Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Podľa prokurátora ÚŠP zavraždenie oboch mladých ľudí výstrelmi z pištole kalibru 9 mm, ku ktorému došlo 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači, má súvisieť s Kuciakovou prácou novinára.